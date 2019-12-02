Названы пять преимуществ музыки для здоровья 2.12.2019, 19:55

Одно из них — повышение работоспособности.

Ученые назвали 5 преимуществ прослушивания музыки для улучшения состояния здоровья. В первую очередь, они отмечают положительное воздействие на состояние психики и когнитивных возможностей, пишет orthodox.od.ua.

Прослушивание музыки хорошо воздействует на вегетативную нервную систему, облегчая преодоление стресса. Ученые выяснили, что динамичный аудиоряд повышает работоспособность, стимулирует во время занятий спортом. Расслабляющая музыка помогает успокоиться во время соблюдения мер для похудения, потому что снижает аппетит.