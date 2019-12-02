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Правда о «выборах»
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Путин подписал «закон против Apple»

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  • 2.12.2019, 20:06
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Путин подписал «закон против Apple»

Закон увеличивает штрафы для мессенджеров за отказ передавать ФСБ ключи шифрования.

Президент РФ Путин подписал закон, который увеличит с 1 до 6 миллионов российских рублей максимальные штрафы для интернет-компаний за повторный отказ передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. Соответствующий закон опубликован на портале правовой информации, пишет «Новая газета».

Речь идет о мессенджерах и других интернет-сервисах, где возможна переписка пользователей, и которые Роскомнадзор внес в реестр распространителей информации. За отказ от подобного сотрудничества с силовиками они теперь могут лишиться от двух до шести миллионов рублей.

Законопроект также увеличивает штрафы за отказ хранить данные российских пользователей на территории страны. В первый раз с них теперь взыщут до шести миллионов, а вот за повторное нарушение им грозит более значительная сумма — до 18 миллионов рублей. Ранее максимальная сумма штрафа составляла 5 тысяч рублей, соцсети Twitter и Facebook ранее были оштрафованы по этой статье на 3 тысяч рублей.


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