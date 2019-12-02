Минчанин: Автомобилисты имеют серьезный протестный потенциал 3 2.12.2019, 20:15

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Власти это знают и очень боятся.

Если все автомобили Минска собрать вместе, то они займут 1000 гектаров площади. Это пять парков Победы, передает «Белсат». Очевидно, что всем удобных мест для парковки уже не хватает. В такой ситуации за стоянку надо платить, или искать бесплатные неудобные места.

Дмитрий никогда не проходит мимо, если видит чрезвычайно грубые нарушения правил парковки. Обычно он спокойно просит водителя найти другое место. Только если найти взаимопонимания не получается, он обращается в ГАИ. Тогда водителя находят инспектора и штрафуют.

В Telegram заработал бот «Паркун», куда можно направлять информацию о нарушителях ПДД. Для этого в боте нужно зарегистрироваться, ввести свои данные, и можно отправлять предназначенную для ГАИ информацию о нарушениях. Все занимает около пяти минут. Но единичные штрафы проблемы не решают.

«Власти боятся перегибать палку в отношении парковок, потому что понимают, что автомобилисты имеют серьезный протестный потенциал», – уверен Дмитрий Ковалгин.

Председатель правления БАЭС Юрий Важник также считает, что давить на автомобилистов не нужно, так как действие всегда вызывает противодействие. Большая часть водителей будет соблюдать правила, если им объяснить, почему это нужно.

«Система наказания служит для того, чтобы привести к какой-то норм. И если большинство людей не выполняют этой нормы, скорее всего норма не очень правильная », – объясняет свое мнение Юрий Важник.

И приводит в пример то, что 60-70% пользователей платных парковок в центре Минска добровольно платят 1 рубль за час через смартфоны. Даже без угрозы штрафов.

Что касается парковок во дворах, то стратегия здесь может быть только одна.

«Надо решить, что более важно, автомобили или дети. Если дети, то автомобили – прочь со двора. Если автомобили, то дети – прочь со двора», – считает Юрий Важник.

Те, кто решает, что дети все же важнее, могут освободить двор от машин с помощью товарищества собственников. Такие примеры в Минске уже есть.

Это заслуга местного председателя жилищного кооператива. Возле дома остались три места для погрузки-выгрузки автомобилей. Стоять здесь можно 5-10 минут. Затем председатель предупреждает, что пришло время уезжать. Затем – вызывает ГАИ.

Во дворах около Привокзальной площади, например, появились два шлагбаума. Доступ к ним имеют только жители домов или фирмы-арендаторы. Стоили шлагбаумы минчанам восемь тысяч долларов каждый. Радикально, но иначе двор оставался бы бесплатной парковкой для всех, кто приехал на вокзал.

По мнению урбанистов, автомобильный парковочный хаос – это последствия схемы «работаем в центре, живем на окраине». На дальние расстояния без автомобиля – никак. Поэтому есть смысл все строить рядом: жилье, магазины, рестораны, производства для работы.

«Первые этажи новостроек отведены под какую-либо коммерцию. Это первый из примеров, как надо строить жилье. Соответственно, чтобы сходить в магазин, вам уже не нужно брать машину, садиться за руль», – объясняет Андрей Карпека, руководитель Бюро урбанистических решений.

Если бы белорусский общественный транспорт был удобным, люди бы пересели на него. Проездной на все виды транспорта стоит 50 рублей в месяц, бензин – около 200 рублей. Плюс амортизация и оплата парковки. Но белорусы все равно не отказываются от автомобилей, ведь никто не хочет терять время жизни, стоя на остановках.

Согласно статистике, около 14% площади города занимают парковочные места. 14% – это огромная площадь, констатирует Андрей.

Автомобилисты свои парковочные нарушения любят оправдывать фразой: «Так больше негде было». Однако есть статистика, что на одну машину в городе в общей сложности приходится пять платных или бесплатных свободных мест.