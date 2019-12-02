Новый шанс для Украины

Новый шанс для Украины5
- Евгений Уткин
- 2.12.2019, 22:01
- 1,642
В мире идет серьезная борьба в новых современных условиях, и у Украины есть шансы.
Мы живем в веке очень турбулентном, сумасшедшем, где технологии внедряются везде. И где нам, как это ни парадоксально, предоставляется шанс не быть колонией, коей мы уже были 350−400 лет.
Империи всегда были основаны на какой-то мощной военной силе, но с появлением Google и Facebook мы увидели другие империи. И сегодня Украина — их колония, поставщик настоящей суперинтеллектуальной мощи, которая является тем самым фундаментом многих компаний. Там работают украинские специалисты. Поэтому я думаю, что Украине предстоят еще большие революции, не имею в виду кровавые. Я говорю о том, что в мире идет серьезная борьба в новых современных условиях, и у Украины есть шансы.
Появляются новые деньги, и уже не государства, а новые корпорации будут определять основу всей мировой экономики. В Украине должно быть, и в Киеве прежде всего, то место силы, где есть сочетание искусства, технологий, бизнеса и образования. И эта сила определит место страны в этом мировом распределении.
Евгений Уткин, «Новое время»