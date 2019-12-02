Новый шанс для Украины 5 Евгений Уткин

2.12.2019, 22:01

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Евгений Уткин

В мире идет серьезная борьба в новых современных условиях, и у Украины есть шансы.

Мы живем в веке очень турбулентном, сумасшедшем, где технологии внедряются везде. И где нам, как это ни парадоксально, предоставляется шанс не быть колонией, коей мы уже были 350−400 лет.

Империи всегда были основаны на какой-то мощной военной силе, но с появлением Google и Facebook мы увидели другие империи. И сегодня Украина — их колония, поставщик настоящей суперинтеллектуальной мощи, которая является тем самым фундаментом многих компаний. Там работают украинские специалисты. Поэтому я думаю, что Украине предстоят еще большие революции, не имею в виду кровавые. Я говорю о том, что в мире идет серьезная борьба в новых современных условиях, и у Украины есть шансы.

Появляются новые деньги, и уже не государства, а новые корпорации будут определять основу всей мировой экономики. В Украине должно быть, и в Киеве прежде всего, то место силы, где есть сочетание искусства, технологий, бизнеса и образования. И эта сила определит место страны в этом мировом распределении.

Евгений Уткин, «Новое время»