На границе с Литвой скопились огромные очереди 2 2.12.2019, 20:28

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Водителям фур приходится ждать по 50 часов.

В очереди на выезд из Беларуси в пограничном пункте пропуска «Каменный Лог» за последние несколько дней собралось более 450 фур. Некоторые водители ждут по двое суток, пока другие проезжают без очереди.

В редакцию belsat.eu обратился Александр Юруть, который полтора года работает водителем контейнеровоза в одной из столичных фирм-перевозчиков. Ему и раньше периодически приходилось застревать на белорусско-литовской границе, но сейчас он впервые провел в ожидании 50 часов. По его словам, очередь, чтобы попасть на территорию самого пункта пропуска, растянулась на десяток километров.

«Фуры стоят прямо вдоль дороги, в шаговой доступности нет ни кафе, ни туалета. Пища и вода за это время заканчиваются – приобрести что-то тоже невозможно, потому что нет магазина. Летом еще проще это перенести, но не в холодное время», – жалуется Александр.

Как следует из официальной информации на сайте Государственного пограничного комитета, днем 2 декабря в пункте пропуска «Каменный лог» на выезд стояло более 450 грузовых машин. В «Котловке» и «Привалке» ситуация тоже сложная – более 210 и 250 грузовиков соответственно.

«Некоторые фирмы оформляют платные пропуска на внеочередной проезд, фактически воруя наше время. Мы обращались к пограничникам с просьбой ускорить работу для общей очереди, но там разводят руками. А я у своего руководства не спрашивал, почему мы не приобрели пропуск», – объясняет Александр и добавляет, что обычно в этой общей очереди проводит по 35-40 часов. Название компании, где работает, он называть не стал.

«От пропусков отказались – они невыгодны»

На самом деле, в Государственном пограничном комитете платный пропуск можно оформить для индивидуальных предпринимателей, юридических и даже физических лиц. Цены разнятся: физическое лицо должно уплатить 100 базовых величин в год (2550 руб.), А перевозчики-ИП – 150 базовых (3825 руб.).

Как часто логистические фирмы пользуются этой административной процедурой и какие есть альтернативы?

В транспортно-экспедиторной компании «ШимаПлюс» сказали, что чаще работают в польском направлении и там системы платных пропусков нет. Но и очереди (как минимум сейчас) меньше, чем на границе с Литвой: в Берестовице стоят 90 машин, в Брузгах – более 40.

«Что касается Литвы, то туда у нас ездят машины весом до 300 тонн, они не должны стоять в очереди с фурами», – отметил представитель компании.

Директор частного предприятия «БаксарНЕТ» Виталий Тешкевич рассказал, что ранее имел платный пропуск, но уже года два как отказался от него.

«Я делал годовой пропуск – документы нужно было подавать в ГПК в Минске. Точно не помню, сколько отдал тогда денег, но потом от этих пропусков мы отказались, так как они очень подорожали, раз в 20! Естественно, получается невыгодно», – объясняет бизнесмен.

Его компания выбрала другой способ: заранее бронировать место в очереди на границе, до прибытия туда транспортного средства. Стоит услуга всего 1 базовую величину (25,5 руб.) Независимо от категории машины. Главное, сделать это не позднее, чем за 3 часа до желаемого времени. Забронированное место сохраняется на час.

«В Литве такая схема работает во всех пунктах пропуска, а с белорусской стороны – только в Котловке. Но проблема в том, что ближе к праздникам все места уже разобраны, ближайшая свободная дата – 15 декабря. Мы не можем ждать полмесяца, поэтому водитель вынужден будет уехать через Каменный Лог и ждать там около двух дней», – говорит он.

Проблема с огромными очередями на белорусско-литовской границе что для легковых автомобилей, что для грузовых, случается регулярно. При этом Каменный Лог – наиболее загруженный пункт пропуска. В этом году в начале апреля там скопились более 240 машин, а в конце августа – более 310. В последний раз о сложности с пересечением границы Госпогранкомитет предупреждал в ноябре, обещая на период длинных выходных увеличить количество работников в терминалах.