В РФ разрешили сбивать дроны и запретили гаджеты без российского ПО 11 2.12.2019, 20:42

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Законы об этом подписал российский правитель.

Правитель России Путин подписал в понедельник два закона: о праве сотрудников силовых ведомств сбивать беспилотники и об установке на гаджеты, которые продают на территории России, отечественного программного обеспечения, передает «Радио Свобода».

Первый документ позволяет уничтожать дроны сотрудникам ФСБ, ФСО, МВД и СВР России, а также сотрудникам Росгвардии и Федеральной службы исполнения наказаний в том случае, если они представляют угрозу для жизни, здоровья и имущества граждан.

Во втором документе сказано, что закрытый перечень продукции, на которую будет в обязательном порядке устанавливаться российский софт, ещё будет определён правительством России, но в этот список точно войдут смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией "смарт-ТВ".

Закон о праве властей уничтожать беспилотники был одобрен Госдумой после массовых акций оппозиции в центре Москвы, проходивших в течение всего лета. Тогда сотрудники силовых структур неоднократно сбивали дроны, с помощью которых участники митингов снимали происходящее. При этом на владельцев коптеров не составляли протоколы о нарушении правил использования воздушного пространства и не проводили официальную процедуру изъятия дронов.

Закон об установке российского ПО на гаджеты, по замыслу его авторов, среди которых представители всех четырёх думских фракций, поспособствует "развитию российских ИТ-компаний и поставит их в равную высококонкурентную среду с зарубежными корпорациями", а направлен он "на защиту прав российских потребителей". При этом документ не обсуждался с бизнесом и экспертным сообществом.

Позже против закона выступили представители ассоциации производителей электроники РАТЭК, объединяющей Apple, Samsung и другие профильные компании. Они заявляли, что принятие документа приведёт к лишним затратам и "к уходу с рынка производителей устройств с закрытыми операционными системами". Также в РАТЭК отмечали, что некоторые компании технически не смогут выполнить нормы закона. В частности, на операционной системе продукции компании Apple не переустанавливается ничего стороннего.

Оба закона, подписанные Путиным, вступают в силу с 1 июля 2020 года.