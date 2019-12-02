«Больше, чем музыка»: Лявон Вольский выступил в Гродно с лучшими песнями 2.12.2019, 20:54

На последней песне в воздух подняли несколько бело-красно-белых флагов.

Электрический концерт группы Volski в рамках тура All inclusive состоялся в Гродно 30 ноября. Тур посвящен знаковым датам в жизни проектов Лявона Вольского – Мроя, NRM, Zet, Volski. В концерте прозвучали лучшие песни проектов, пишет сайт hrodna.life.

Даже перед самым началом концерта журналисты засталт небольшую очередь из посетителей. Организаторы говорят, что Гродно – один из самых посещаемых городов в туре. Так же, как это было в прошлом году. “Продали 350 билетов, еще 50 надеемся продать перед концертом”, – говорят организаторы.

Концерт, кстати, начался почти без опозданий. Лявон Вольский вышел выступать в красных кедах и стильной черной одежде. Начали выступление с проекта “Мроя”, который появился 35 лет назад. Вольский отметил, что известность эта группа добывал в том числе на фестивалях в Гродно.

Посетители говорят, что Лявон Вольский настолько талантлив, что каждый проект у него получается: и рок, и лирика, и шутливые песни. Поэтому каждый слушатель может найти в его творчестве то, что ему понравится.

На концерт пришли посетители из Гродно, Минска, Волковыска. Павел и Губерт приехали с друзьями из Белостока.

– В понедельник наш друг сказал, что в Гродно будет хороший концерт. И сегодня мы сели в поезд до Гродно. Я посмотрел в интернете, что это хороший концерт, и мы приехали. Раньше я слышал только одну песню Вольского, но наш друг знает все песни. Это хороший роковый концерт. Город красивый, второй раз я в Гродно. Завтра едем назад. А сегодня планируем пойти в город погулять, – говорит Павел.

– Вольский для меня – это большая часть белорусской музыкальной эпохи, это становление белорусского рока. Вольский для меня – это больше, чем музыка. Это поэт, это художник, очень уважаемый человек. На Вольском формировались не только мои вкусы, но и вкусы моего сына. А он уже взрослый человек, – говорит Сергей, который слушает музыканта с 1987-го года.

Группа отыграла два с половиной часа, но в зале никто, кажется, не устал танцевать и прыгать. В конце на сцену вышел специальный гость из Гродно – Александр Денисов, с которым группа исполнила легендарные “Тры чарапахі”. А на последней песне в воздух подняли несколько бело-красно-белых флагов.

“Достойный концерт”, – обсуждают посетители после выступления. “Вольский – это король”, – говорят молодые люди. А о влиянии исполнителя на белорусов уверенно говорят, что оно позитивное.

– Зарядился на полгода вперед, – говорят молодые люди, выходя из «Галактики».