15 лет долга государству: Как авто после недорогого ремонта стало «золотым» 3 2.12.2019, 21:19

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Экономия на ремонте своего автомобиля - неотъемлемый атрибут жизни белорусских автовладельцев.

Связано это в первую очередь со стоимостью оказываемых на отечественном рынке услуг и уровнем доходов людей в целом.

Чем могут обернуться благие намерения - в материале Евгения Грачева для abw.by.

Кредит, техосмотр, сделка

Татьяна живет в деревне Малоритского района. Ей приходится регулярно навещать родителей-пенсионеров, проживающих отдельно и в силу возраста страдающих различными недугами. Ее родная несовершеннолетняя дочь имеет заболевания нервной системы, а это регулярное лечение, связанное с постоянными разъездами. В общем, ситуация складывалась таким образом, что покупка автомобиля назрела как никогда.

Из-за ограниченных материальных возможностей пришлось брать потребительский кредит. Выбор пал на старенький Peugeot 206 1999 года выпуска, продаваемый в Минске. Подкупило хорошее состояние кузова и то, что перед продажей автомобиль прошел техосмотр. Да и цель была не комфортом наслаждаться, а без проблем перемещаться из точки "А" в точку "Б". Продавец опасений не внушал, в итоге ударили по рукам.

Был один VIN - теперь другой

Неприятности поджидали позже, а именно при попытке Татьяны зарегистрировать автомобиль в Кобринском МРЭО. При сверке номеров щепетильный инспектор ГАИ засомневался в подлинности VIN автомобиля. Для женщины это было новостью, ведь при покупке Peugeot сверка уже проводилась в Минске, никаких сомнений ни у кого не возникло. Но решение инспектора было жестким: автомобиль оформлен на платную стоянку для проведения экспертизы. Да уж, купить в кредит автомобиль, который с момента покупки доставляет проблемы, - такого никому не пожелаешь.

Выяснилось, что этот Peugeot 206 был ввезен из Польши в 2007 году, растаможен и поставлен на учет. На настоящее время авто сменило уже шестерых владельцев, Татьяна - седьмая, хотя владелец она формальный, ведь на учет автомобиль не поставили. Но беда в другом: экспертиза установила, что ввезен автомобиль в 2007-м с одним VIN, а теперь этот номер совсем другой. И все из-за того, что целая деталь кузова была переварена, причем вместе с идентификационным номером.

В данной ситуации ГАИ проверяет всех собственников автомобиля с целью установить, кто и когда мог переварить кузовной элемент с VIN. К первому владельцу претензий у инспекторов не было, он пригнал авто из-за рубежа в 2007 году по тем документам, которые впоследствии и представил при регистрации, и с первоначальным идентификационным номером, присвоенным на заводе-изготовителе. В ДТП авто при этом собственнике не участвовало.

Второй владелец, к несчастью, умер, но его вдова пояснила, что Peugeot 206 в 2013 году побывал в серьезном ДТП, после которого не эксплуатировался ввиду значительных повреждений передней (обращаем внимание) части автомобиля. Машина была продана в таком же виде без ремонта. Уже начинает хоть что-то проясняться!

Альгис и его "работа"

Третий владелец по имени Сергей сам себе создал проблемы, которые "расхлебывает" до сих пор.

Из материалов проверки ГАИ

"В 2013 году приобрел Peugeot 206 для своей супруги. Авто имело значительные повреждения передней части. Знакомые посоветовали обратиться к парню по имени Альгис из Литвы, который быстро и недорого может произвести необходимый ремонт. Альгис сказал, что ремонт будет производиться в Вильнюсе по причине более низких цен на работы и запасные части".

На ремонт ушло пару дней, и вскоре Сергей отправился в Литву за отремонтированным авто. По словам Альгиса, пришлось поменять обшивку салона, двигатель и коробку передач с механической на автоматическую.

Качество работ Сергея устроило, VIN он сверил на соответствие указанному в документах - все было хорошо. В мае 2013-го мужчина на этом авто вернулся в Беларусь. Впоследствии автомобилем пользовалась супруга, никаких ДТП с ним не было, никаких сварочно-кузовных работ не проводилось. Не проводили таких работ и все последующие опрошенные инспекторами собственники авто.

И тут становится ясно, что инспекторы ГАИ не зря задавали всем вопросы про кузовной ремонт. Получается, что единственный, кто такие работы проводил, - Сергей, третий владелец Peugeot 206. Это сыграло с ним злую шутку.

Экспертиза установила, что задняя кузовная деталь автомобиля, на которой находилась табличка с VIN, подвергалась замене.

Это было очевидным, поскольку сварочные работы "по швам" были произведены не предприятием-изготовителем.

Как следует из документа, утвержденного начальником МРЭО ГАИ, кузов автомобиля Peugeot 206 был заменен, а кузовная деталь с VIN вырезана из старого (аварийного) кузова и вварена в новый. Но этот новый кузов имел свой номер. Литовский мастер про другой кузов собственнику авто не сказал.

Из административного решения ГАИ

"… если установлено, что на транспортном средстве, ранее стоявшем на учете в Республике Беларусь, произведена замена номерного агрегата и установлена его первоначальная маркировка, регистрационные действия осуществляются только при предъявлении документа, подтверждающего законность приобретения, а проверкой установлено, что в представленном на осмотр автомобиле произведена замена кузова".

Оплатите пошлины!

В возбуждении уголовного дела по факту видоизменения VIN отказали, постановление об этом направили в том числе и в Брестскую таможню. Зачем? А вот тут самое интересное.

Из ответа Брестской таможни: "Транспортное средство с идентификационным номером… было перемещено через границу Таможенного союза под видом иного транспортного средства с VIN… без таможенного декларирования и уплаты таможенных пошлин, налогов".

Суть такова: поскольку за пределы Таможенного союза автомобиль выезжал с одним кузовом и одним номером, а обратно въезжал с другим кузовом и другим номером (установленным экспертизой), то такой автомобиль считается нерастаможенным! Поэтому оплатите все пошлины, после чего ГАИ произведет регистрацию автомобиля.

Изначально обязанность заплатить растаможку возложили на Татьяну, но она обратилась в суд, и суд постановил эту обязанность возложить… на третьего владельца Сергея, который осуществлял кузовной ремонт в соседней Литве и фактически ввозил на территорию Таможенного союза авто уже с другим номером кузовом.

Золото, которое не блестит

Решением суда Партизанского района города Минска Сергею предстоит выплатить за Peugeot 206 1999 года выпуска почти 15 тысяч рублей.

По словам мужчины, последняя его заработная плата была 169 рублей "к выдаче", из нее удерживают 50% по судебному решению.

Теперь берем калькулятор и считаем. Получается, что в год с Сергея удерживают чуть более тысячи рублей, а это значит, что окончательно он погасит долг государству только через 15 лет. При этом за автомобиль Татьяна до сих пор выплачивает кредит 6000 рублей.

На сайте Автобизнеса автомобиль в подобном состоянии можно найти за 2500 рублей. А если сложить совместные "затраты" Сергея и Татьяны, то получается следующее: злосчастный Peugeot 206 1999 года обойдется в 21.000 рублей, чтобы его можно было поставить на учет в ГАИ и начать эксплуатировать, а это почти в десять раз дороже. Вот и получается, что автомобильный "хлам" по нынешним меркам стал "золотым", при этом такой цены не имея и близко. И все благодаря "недорогому и быстрому ремонту в Литве".

"По закону так - и все"

Если абстрагироваться от всех этих документов и законодательных норм, вернуться в 2007 год, когда автомобиль впервые был ввезен на территорию Беларуси первым владельцем, то всплывает один интересный факт.

В том году автомобиль уже был растаможен при ввозе из Польши, за него были уплачены все необходимые платежи и пошлины. Да, впоследствии в Литве был заменен кузов, но автомобиль Peugeot 206 по логике остался тем же автомобилем Peugeot 206. Тем не менее его обязывают растаможить еще раз за сумму, кратно превышающую стоимость автомобиля. Формально действия и решения госорганов законны, но не много ли будет - фактически две растаможки за один и тот же автомобиль?

Татьяна: "Я не знаю, что теперь делать. Я говорила на суде, что фактически таким решением человека обязывают заплатить вторую растаможку за одну и ту же вещь, но мои аргументы услышаны не были, мол, "по закону так - и все". Я просто в шоке.

Автомобиль гниет у меня во дворе, его номерные знаки и документы изъяты ГАИ. Моей дочери постоянно требуется лечение, лекарства мы заказываем за рубежом, поскольку необходимые препараты в Беларуси не зарегистрированы. При этом банк требует вовремя уплачивать платежи по кредиту за автомобиль.

Я просто разрываюсь на части. На работу приходится ездить на велосипеде, поскольку маршрутный транспорт туда не ходит, а это четыре километра. А каково зимой? С Сергеем, которого обязали выплатить "космическую" по нашим меркам сумму, держим связь. Сочувствуем друг другу, ведь понимаем, что стали заложниками ситуации. И в случае, когда, как мы считали, государство должно было пойти нам навстречу, этого, увы, не произошло".