Мародерство на войне 2 2.12.2019, 21:38

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Захваченные украинские корабли выводят из Керчи, 17 ноября 2019 года

Кого еще Россия оставила «без унитазов»?

От мародерства российских военных пострадали Украина и Грузия. Россия захватывает чужую военную технику, а возвращает уже разграбленной. Сколько раз россияне посягали на украинскую собственность? Сколько времени понадобится, чтобы вернуть на службу захваченные россиянами украинские корабли? Разбирались журналисты проекта Радіо Свобода «Донбасс.Реалии» (перевод — Крым.Реалии).

То, в каком состоянии Россия вернула Украине два катера и буксир, захваченные более года назад возле Керченского пролива, стало основанием не только для шуток об украденной сантехнике. Когда стало примерно понятно, что забрали россияне, возникли другие вопросы ‒ как долго все восстанавливать и сколько будет стоить ремонт? Ведь, по словам экспертов, цена одного только катера ‒ 6-8 миллионов долларов.

«Современные боевые корабли, стоимость корпуса, стоимость металла и общекорабельных систем, трубопроводов и т.д. составляет не более 20%. В зависимости от конструкции, в зависимости от уровня начинки она может варьироваться до 40% и так далее. Но основная стоимость современного плавсредства ‒ это вооружение. Вооружение, электроника, средства радиолокации, гидроакустика», ‒ объясняет председатель правления «Украинского милитарного центра» Тарас Чмут.

Как выглядят разграбленные корабли изнутри, пока не слишком понятно. Официально, сославшись на следствие, ничего не показали. Есть только фотографии повреждений, список утраченного и изображения, опубликованные бывшим главным военным прокурором Анатолием Матиосом.

«Почему-то черно-белые (фотографии ‒ ред.), непонятно по какой причине, возможно, чтобы подчеркнуть трагизм ситуации, на которых что-то изображено. Так и не понятно, что на них изображено, и то, что изображено ‒ оно повреждено или это его нормальное состояние. На всех плавсредствах были установлены американские средства связи Harris УКВ и КВ диапазона (ультракороткие и короткие волны ‒ ред.). Эти радиостанции мы не закупаем. Мы их получаем как техническую помощь от правительства США. Но, все же, это тоже средства, которые от нас фактически отходят России», ‒ добавляет Тарас Чмут.

Все же за три месяца катера и буксир президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть в строй. Даже назвали приблизительную сумму потерь: «Согласно предварительному осмотру, сумма убытков на кораблях составляет не менее 55,5 миллионов гривен», ‒ заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях Игорь Лоссовский. А это ‒ чуть больше чем два миллиона евро.

Это уже не первый случай, когда чужое военное имущество портят россияне. В 1990-х Украина с Россией делили советский Черноморский флот. В конце концов, большую часть получила Россия за счет газовых долгов. Украине отошло только около 20% ‒ к тому же, не самых новых корпусов. По меньшей мере их частично вывели из строя.

«Вспомогательные котлы разбиты взрывом. Брашпиль и шпиль, то есть существующие якорные устройства, были полностью демонтированы. Отсутствует вся проектная и техническая документация. Корвет «Хмельницкий» ‒ главные двигатели были засыпаны песком. Артиллерийская система была выведена из строя, разбиты отдельные боевые посты. Это ‒ цитаты из книги («Военно-морские силы Украины: Прошлое и будущее», автор Владимир Безкоровайный ‒ ред.). А более подробно надо просто смотреть акты приема-передачи, акты технического состояния, и там будет все понятно. Каким образом «славный российский моряк» передавал корабельный состав», ‒ рассказывает командующий ВМС Украины в 2014-2016 годах Сергей Гайдук.

Сергей Гайдук

2014 год: частично разграблены корабли

В 2014-м украинские военные корабли снова оказались в руках россиян. Частично оборудование уничтожили украинские моряки, остальное ‒ россияне. О мародерстве российских военных узнали в том же 2014-м, когда Россия вернула Украине старые и частично разграбленные корабли с аннексированного Крыма.

«Есть констатация факта ‒ как мародерства, так и вывода из строя материальной части. Но, как бы там ни было, здесь сработал тайминг: то есть, 31 марта уже начался переговорный процесс, прошло слишком мало времени для того, чтобы начать этот дерибан», ‒ продолжает экс-командующий ВМС Украины Сергей Гайдук.

Впрочем, тогда наиболее боеспособные корабли Россия оставила себе ‒ корветы «Хмельницкий», «Луцк», «Тернополь», большой десантный корабль «Константин Ольшанский», тральщики «Чернигов» и «Черкассы», а также другие корабли ‒ стоят в Севастополе. Но что уцелело внутри ‒ неизвестно.

«Около 70% различных видов оборудования, которое стоит на этих кораблях ‒ российского производства. И поэтому есть большая вероятность того, что оно используется, скажем, как запасные части. Например, «Тернополь», который строился на бывшей «Ленкузне» (ныне ‒ «Завод «Кузница на Рыбацком»). Главные двигатели ‒ российского производства, дизельгенераторы ‒ российского производства, артиллерия ‒ российского производства», ‒ добавляет Сергей Гайдук.

Грузия и Россия, 2008 год

Еще один пример ‒ не из Украины. 2008 год, война между Россией и Грузией. В то лето в России открыто заявили о захвате полторы сотни единиц трофейной техники ‒ танков, БМП, артиллерии. Около двух тысяч единиц оружия, в том числе американского.

«Там были несколько «Хаммеров», танки, БМП. Список был большой, потому что они заняли несколько наших военных баз. Сколько и какое имущество они забрали... Ну, довольно много. Можно сказать, на несколько десятков миллионов, в основном. Ну, это была война. На войне это бывает», ‒ рассказывает грузинский военный эксперт Зураб Агладзе.

За время своего недолгого пребывания в грузинском порту Поти российская армия затопила несколько катеров.

Хотя на военных базах россиян интересовало не только военное оборудование, добавляет Зураб Агладзе:

«Они потопили и уничтожили те катера, которые мы не смогли, не успели, потому что они не работали, отбуксировать в Батуми. В основном, они занимались мародерством. Потому что когда мы зашли на эту базу, мы просто удивились: они практически забрали все. Начиная с унитазов, заканчивая индивидуальными гигиеническими принадлежностями солдат и офицеров. Я не знаю, это был приказ или нет. Я не могу сказать. По крайней мере, их командование было в курсе происходящего».

Но вернемся к катерам и буксиру, которые Россия вернула Украине. Еще весной Международный трибунал ООН по морскому праву приказал россиянам как можно быстрее отправить экипажи и плавсредства в Украину. Россия не спешила и вернула лишь в конце осени, не связывая это с решением суда.

«Это, скорее, ненадлежащее исполнение приказа, и за такое ни Конвенцией по морскому праву, ни в самом решении трибунала по морскому праву никаких санкций не предусмотрено. Поэтому сказать, что это повлечет какие-то прогнозируемые или такие, которые можно просчитать, последствия для России, нельзя», ‒ отмечает преподаватель Киево-Могилянской академии, эксперт по международному праву Дмитрий Коваль.

Один из важнейших моментов: если суд встанет на сторону Украины, на что может рассчитывать Киев?

«Мы не знаем, какая именно позиция у каждой из сторон будет представлена. Об этом мы узнаем, только когда начнутся устные слушания. Это произойдет как минимум через год. Как правило, то, что стороны просят в процессе... В конце концов, когда идет фактическое рассмотрение, стороны действительно просят компенсаций. И это то, на что Украина теоретически могла бы рассчитывать. Если или когда арбитраж доберется до рассмотрения дела по существу», ‒ добавляет Дмитрий Коваль.

Спор о задержании трех украинских военно-морских кораблей и членов их экипажей ‒ это официальное название дела в суде. Процесс будет продолжаться месяцами. У Украины есть шанс получить компенсацию от России за ее действия вблизи Керченского пролива, говорят специалисты, а вот с последствиями мародерства представителей другого государства придется разбираться самостоятельно.

Возвращение захваченных украинских кораблей

18 ноября 2019 года Россия вернула Украине захваченные ФСБ у берегов Крыму украинские военные корабли: катера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу». Процесс передачи произошел в акватории Черного моря в районе мыса Такиль.

Корабли забрали три украинских буксира – «Гайдамака», «Сапфир» и «Титан». Через несколько дней они вернулись на материковую часть Украины – в порт Очакова (Николаевская область).

Командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины адмирал Игорь Воронченко сообщил, что украинские корабли «были угроблены россиянами, с них сняли даже унитазы и розетки». В свою очередь ФСБ России эту информацию отрицает.