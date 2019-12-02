Путин подписал закон о «иностранных агентах» 2 2.12.2019, 21:50

Закон позволяет признавать любых людей иноагентами.

Президент России Путин подписал закон о расширении списка СМИ, которые могут быть признаны иностранными агентами. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает «Радио Свобода».

В настоящее время СМИ, объявленное иноагентом, обязано выполнять все ограничения и обязанности, установленные для НКО – иностранных агентов. Новый закон предусматривает, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа. Речь может идти как о денежных средствах, так и об имуществе, полученном от иностранных государств, а также международных и иностранных организаций.

Министерство юстиции наделяется полномочиями по ведению реестра иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Решение о включении в этот реестр или об исключении из него информации об иностранном СМИ, выполняющем функции иностранного агента, принимается Минюстом по согласованию с МИД России.

Для работы в РФ иностранное СМИ-иноагент будет обязано учредить российское юридическое лицо в течение одного месяца со дня получения указанного статуса, а также уведомить профильное ведомство.

Закон предусматривает возможность ограничения доступа к информационному ресурсу СМИ-иноагента.

Закон был инициирован в конце 2017 года в качестве зеркального ответа на требование Минюста США к RT America - американскому филиалу российской телекомпании - зарегистрироваться в качестве иноагента в Соединенных Штатах. Госдума приняла его 21 ноября. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования. Лица, признанные до этого момента иностранными СМИ, выполняющими функции иностранного агента, в случае отсутствия учрежденных ими российских юридических лиц обязаны учредить такое юридическое лицо до 1 февраля 2020 года.