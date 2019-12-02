Совсем не 500
- 2.12.2019, 21:54
За унизительную зарплату белорусам приходится работать не разгибая спины.
Зарплата секретаря на кафедре Барановичского университета составляет 380 рублей, пишет в «Фейсбуке» мать бывшего политзаключенного Федора Мирзаянова, кандидат психологических наук Людмила Мирзаянова.
Чтобы получить деньги, за которые даже маленькие радости себе не позволишь, сотрудник с высшим образованием работает пять дней в неделю с 8.30 до 17.30, часто за компьютером, не разгибая спины. Зарплата унизительная. Но другую работу в городе найти сложно.
Между тем на реконструкцию памятника Ленина в тех же Барановичах деньги нашли. Поэтому уж кто-кто, а Ильич доволен: «Верной дорогой идёте, товарищи!».