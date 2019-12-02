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Правда о «выборах»
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Совсем не 500

  • 2.12.2019, 21:54
Совсем не 500
Иллюстрационное фото

За унизительную зарплату белорусам приходится работать не разгибая спины.

Зарплата секретаря на кафедре Барановичского университета составляет 380 рублей, пишет в «Фейсбуке» мать бывшего политзаключенного Федора Мирзаянова, кандидат психологических наук Людмила Мирзаянова.

Чтобы получить деньги, за которые даже маленькие радости себе не позволишь, сотрудник с высшим образованием работает пять дней в неделю с 8.30 до 17.30, часто за компьютером, не разгибая спины. Зарплата унизительная. Но другую работу в городе найти сложно.

Между тем на реконструкцию памятника Ленина в тех же Барановичах деньги нашли. Поэтому уж кто-кто, а Ильич доволен: «Верной дорогой идёте, товарищи!».


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