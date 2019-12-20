А там — по нарастающей 10 Виктор Горбачев

20.12.2019, 8:12

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Юрий Гаравский

Будет и на нашей улице праздник.

Борисов. Сегодня. Ничего такого. Так, из личного наблюдения.

Прогуливаясь сегодня утром, по ходу дела пообщался с двумя соседями. И, что же ни мне сами сказали? Вот-вот! Про фильм о спецназовце Гаравском и убийствах политиков. Прям взахлеб рассказывают и рекомендуют посмотреть. И это мужчины, которые далеки от политики и всегда отмахивались от всего. И вот, они заговорили. И ведь рекомендуют не только мне, а многим своим знакомым.

Сажусь в маршрутку, по делам проехаться в одно место. Две взрослые женщины общаются между собой. И? Вы не поверите - одна другой пересказывает этот фильм и рекомендует посмотреть. Случайность. Так я думаю. И тут же, это отвергается. Вышел с маршрутки, по дороге заскочил в магазин сотовой связи кое что прикупить.... и? Именно - продавец сидит и смотрит на компе этот фильм. Тихо и сам. Я подхожу, остановил просмотр и обслужив меня, продолжил его.

Что это такое? И это буквально за пару часов. А ведь смотрят! Интересуются! Знают и понимают!

Вот времена то настали. Раньше сам всем все говорил, убеждал, упрашивал, доказывал. А теперь? Кругом все бегают и пытаются мне рассказать и убедить.

И кто бы что не говорил - блокада прорывается. С малого. С сознания. С информации. А там? А там по нарастающей.

Подождем. Чуть подождем. И не столько ждали. А если надо, приблизим. Но, будет и на нашей улице праздник.

Виктор Горбачев, «Фейсбук»