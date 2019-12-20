В Минске увековечили «белорусское эго» 4 20.12.2019, 8:23

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Фото: Дарья Сапранецкая

Необычна скульптура объясняет, как правильно называть нашу страну.

В Минске появилась крохотная скульптура, которая символизирует белорусское эго. Самый маленький постамент в городе объясняет: «Беларусь — не Белоруссия!». Показываем, как он выглядит, сообщает tut.by.

Группа минчан подарила городу новую достопримечательность. Это памятник белорусскому эго. Официально он откроется 20 декабря.

Скульптуру поставили на стене Зыбицкой, 6, рядом с баром «На дне». Она находится не внутри помещения — так что любой любопытный может подойти к ней, не заходя в заведение.

Идея поставить необычную скульптуру, которая станет новой достопримечательностью, появилась у владельцев бара на тусовочной улице Зыбицкой Евгения Метелицы и Дениса Анцявичюса. Они придумали интерактив: предложили горожанам проголосовать за один из трех вариантов. Помимо памятника «самому маленькому белорусскому эго» могли появиться памятник пани Парникель и памятник мельнице, которая раньше стояла примерно на этом же месте. Победило в голосовании маленькое эго.

Высота скульптуры — 15 сантиметров. Ее оборудовали лупой — так можно рассмотреть мелкие детали. Например, лидские кроссовки на ногах белоруса и волоски бороды.

Помимо лупы, тут есть подсветка, а также камеры видеонаблюдения, чтобы сберечь работу от вандалов.

На работу ушло полтора килограмма бронзы и две недели труда Станислава Никоновича.

Фото: Дарья Сапранецкая

Фото: Дарья Сапранецкая

Стену рядом со скульптурой расписала художница Зоя Луцевич.

Евгений Метелица говорит, что видят в работе только позитивный смысл.

— Эго — это та часть человеческой личности, которую люди воспринимают как свое «Я». Поэтому это про внутреннее каждого из нас, про наши чаяния, про вещи, которые для нас важны и мы их отстаиваем. Где бы ни был белорус и как бы не определяли нашу страну местные карты, мы объясняем, что являемся белорусами, что пишется наша страна как Беларусь. Здорово, что все больше стран признает то написание, которое определено нашей Конституцией.