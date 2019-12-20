Назван рецепт самого новогоднего кофе 3 20.12.2019, 8:31

Для него нужны зерна эспрессо.

Новый год и Рождество уже так скоро, а значит время пришло радовать себя особым зимним напитком, пишет mondaycoffee.ru.

Из оборудования для приготовления заготовок и самого напитка вам понадобится:

терка, с мелкими зубчиками;

любой измельчитель в пыль (муку) подойдет простейшая ступка с мадлером;

Staresso эспрессо-кофеварка, для приготовления невероятнейшего эспрессо дома;

фомер (взбиватель молока) или френч-пресс;

праздничная кружка;

питчер (любая емкость для взбивания молока)

Из ингредиентов нужно приобрести:

зерна кофе эспрессо 20 гр;

молоко 200 мл;

сливки 11% жирности , 50мл;

мандарины 4 шт.;

сахар 15 гр.;

вафля самодельная ( или любое печенье,но вафля лучше!!) 15 гр.;

молотая корица.

Рецепт приготовления. Поехали!

Самое тяжелое здесь — это приготовить основную наполняющую смесь. Первый этап: с помощью терки снимаем верхний слой кожуры мандарина, снимаем только цветную, оранжевую часть. Белую не нужно. Проигнорировав совет, можете получить травяной латте, вместо ожидаемого. После чего, это необходимо тщательно высушить, но не запекать. Для одной порции вам понадобиться 30 гр. высушенной мандариновой кожуры.

Далее в измельчителе ( миксере) смешиваем кожуру ,15 гр. сахара, вафлю и немного молотой корицы и все это перемалываем в пыль. Секретным ингредиентом здесь является как раз вафля. Самый фантастический латте получиться если вы, действительно, для приготовления будете использовать вафлю, которую готовят на домашней вафельнице или которые продаются в магазине. Сочетание с корицей делает напиток максимально «уютным».

Берем праздничную кружку и готовим эспрессо, по желанию (двойной или одинарный) на ваш вкус. Если встал вопрос: какое зерно кофе лучше использовать, то я бы рекомендовала взять эспрессо смесь с зерном из Бразилии, средней обжарки, но это лишь рекомендация. Эспрессо готовим быстро и просто в удобной кофеварке Staresso.

В питчере смешиваем молоко, сливки и нашу мандариновую смесь. Все компоненты тщательно перемешиваем и нагреваем до температуры 75 С.Берем фомер (или френч-пресс) и создаем пенку. Вливаем празднично-феерично ароматное молоко в эспрессо, пытаясь создать рисунок. Если получилась «невероятная абстракция», рекомендуем поместить наверху напитка корицу или шапку из вбитых сливок. Со сливками напиток получается максимально калорийным, по этому мы решили просто обойтись корицей.