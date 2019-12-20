Павел Северинец: Мирно, спокойно, уверенно, но одновременно решительно 4 20.12.2019, 8:39

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Павел Северинец

Фото: Arciom Liava / Facebook

Один из лидеров БХД рассказал о сегоднязшней акции за независимость Беларуси.

Павел Северинец, один из лидеров «Белорусской Христианской Демократии» призывает массово выходить на акцию 20 декабря против «углубленной интеграции» с Российской Федерацией, сообщает «Радыё Рацыя».

Политик подчеркивает: наш протест будет носить исключительно мирный характер, мы не собираемся никаких провокаций. «Нам нужна многотысячная акция на несколько часов, которая будет показывать дух белорусского народа, его нежелание каких-либо «союзов» с имперской Россией. И мы полны решимости такую акцию сделать. Мирно, спокойно, уверенно, но одновременно решительно», — заявил Павел Северинец журналистам.

Сбор участников акции запланирован на 18 часов 20 декабря на Октябрьской площади, которую протестующие называют площадью Калиновского. Как добавил Павел Северинец, если площадь будет «заблокирована», митинг состоится в другом месте, но точка сбора остается прежней.