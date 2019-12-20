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Раскрыта личность «лубянского стрелка»

  • 20.12.2019, 8:48
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Раскрыта личность «лубянского стрелка»
Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Ему было 39 лет.

Правоохранительные органы РФ установили личность человека, открывшего стрельбу у здания ФСБ на Лубянке. Как сообщает РЕН ТВ, это 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров. Официального подтверждения этой информации пока нет, пишет The Insider.

Как сообщает CIT, в различных базах данных находится только один человек со схожими данными — Евгений Фатихович Манюров из Подольска, родившийся 16 арпеля 1980 года.

В декабре 2014 года он зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, выбрав видами деятельности деятельность в области права и консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. В апреле 2015 года он прекратил деятельность предпринимателя.

Его имя также встречается в списке победителей соревнований по стрельбе в МГССК ДОСААФ.

Кроме того, в этом году он проходил курс «Социологический анализ рекламной коммуникации» в ВШЭ.

Telegram-канал Baza опубликовал фотографию человека, которого ФСБ считает напавшим на приемную спецслужбы на Лубянке. «По словам специалистов, он вел себя как человек со специальной подготовкой», — говорится в сообщении.

Стрелявший на Лубянке — 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров

Стрельба у здания ФСБ в Москве началась в четверг вечером. Изначально сообщалось, что стрельбу из автомата Калашникова открыли в приемной ФСБ.

Агентство «Москва» со ссылкой на официальный комментарий ФСБ сообщило, что стрелявших было трое, однако позднее аннулировало новость.

ЦОС ФСБ сообщил, что стрелявший был один, он убит.

Минздрав сообщил, что в результате перестрелки пострадали пять человек. Четверо из них сотрудники спецслужб. Один сотрудник ФСБ погиб.


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