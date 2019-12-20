Раскрыта личность «лубянского стрелка» 20.12.2019, 8:48

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Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Ему было 39 лет.

Правоохранительные органы РФ установили личность человека, открывшего стрельбу у здания ФСБ на Лубянке. Как сообщает РЕН ТВ, это 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров. Официального подтверждения этой информации пока нет, пишет The Insider.

Как сообщает CIT, в различных базах данных находится только один человек со схожими данными — Евгений Фатихович Манюров из Подольска, родившийся 16 арпеля 1980 года.

В декабре 2014 года он зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, выбрав видами деятельности деятельность в области права и консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. В апреле 2015 года он прекратил деятельность предпринимателя.

Его имя также встречается в списке победителей соревнований по стрельбе в МГССК ДОСААФ.

Кроме того, в этом году он проходил курс «Социологический анализ рекламной коммуникации» в ВШЭ.

Telegram-канал Baza опубликовал фотографию человека, которого ФСБ считает напавшим на приемную спецслужбы на Лубянке. «По словам специалистов, он вел себя как человек со специальной подготовкой», — говорится в сообщении.

Видео нападения на здание ФСБ на Лубянке. Стрелок обстреливает окна здания, укрывшись за колоннами дома напротив. pic.twitter.com/QFmdZLUHAR — baza (@bazabazon) 19 декабря 2019 г.

Стрелявший на Лубянке — 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров

Стрельба у здания ФСБ в Москве началась в четверг вечером. Изначально сообщалось, что стрельбу из автомата Калашникова открыли в приемной ФСБ.

Агентство «Москва» со ссылкой на официальный комментарий ФСБ сообщило, что стрелявших было трое, однако позднее аннулировало новость.

Из окон дома напротив здания ФСБ

Видео очевидца pic.twitter.com/ubtU79KsXy — Новая Газета (@novaya_gazeta) 19 декабря 2019 г.

ЦОС ФСБ сообщил, что стрелявший был один, он убит.

Минздрав сообщил, что в результате перестрелки пострадали пять человек. Четверо из них сотрудники спецслужб. Один сотрудник ФСБ погиб.