«Вы занимаетесь кидаловом»: минчанка из принципа не заплатила строителям $1750 17 20.12.2019, 8:55

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Фото: onliner.by

Чем закончилась скандальная история?

Аня работает художником в IT-компании, Женя — программистом в госструктуре. До недавнего времени супруги были максимально далеки от темы ремонта и строительства, но около полугода назад им все же пришлось погрузиться в недра этого темного и полного опасностей мира. «Мы думали, что сможем заплатить деньги и не тратить нервы на тотальный контроль за ходом работ, но в итоге пришлось сидеть над документами, скандалить и идти в суд», — листает фотографии Анна и рассказывает об оскорблениях и проклятиях, которые сыпались на нее во время долгих разбирательств. Их оппонент, бизнесмен Александр, считает, что минчане «используют мошенническую схему» и открывают дорогу всем, кто вдруг решит сэкономить, пишет onliner.by.

«В вагончике жили трое рабочих и беременная жена одного из них»

Эта история началась в апреле. Молодая семья из Минска решила поставить на своем дачном участке баню и начала штудировать интернет в поисках подходящей компании. В этом интернет-кастинге победила фирма «Добрабаня».

— Все эти строительные компании для нас были на одно лицо. Отзывы у всех одинаковые и, вероятно, по большей части фейковые. Мы что-то почитали и выбрали молодых ребят, примерно наших ровесников. Решили, что молодежь не будет портить себе репутацию и переходить допустимые границы, — рассказывает по пути к дачному поселку Анна.

Ребята довольно быстро договорились, заключили договор на 17,5 тыс. рублей, внесли небольшую предоплату и со спокойной душой уехали на отдых. Анна говорит, проблемы начались сразу по их возвращении из путешествия.

— Сначала приехал фундаментщик, который начал спрашивать, что и где копать. Нас эти вопросы, мягко говоря, удивили. Потом приехала бригада строителей-россиян. Они сделали свою часть работы, просто кинули доски и уехали, — говорит Аня.

Девушка утверждает, что стройматериалы долгое время мокли под дождями, а на древесине даже начала появляться плесень, пока на стройплощадку не прибыла вторая бригада.

— Приехали люди криминальной наружности. Они пригнали на участок вагончик, в котором жили вчетвером: трое рабочих и беременная жена одного из них. На них сразу же начали жаловаться соседи: на участке они все время пили, слушали какой-то блатняк на всю катушку, ходили на озеро купаться и больше ничего не делали. В какой-то момент мне в очередной раз позвонила соседка и сказала, что они пьют. Меня это дико разозлило: на участке выкопан трехметровый колодец — что будет, если кто-то из них убьется?

«Он кричал, что мы мошенники, «кидалы», и обещал разобрать баню»

С этого момента давно назревавший конфликт вышел на новый уровень. Минчане решили активнее контролировать процесс строительства: начали изучать документы, общаться со специалистами, вникать в детали. Анна говорит, на этом этапе у нее начали возникать многочисленные вопросы к работе компании.

— Мне совершенно не хотелось вникать во все эти вопросы (зачем тогда платить деньги за строительство под ключ?), но я все же начали разбираться. В итоге весь СТБ вдоль и поперек изучила. У меня возникло очень много вопросов — начиная с отсутствия антисептика и заканчивая внешним несовпадением. Вот сравните то, что получилось, с фотографией из каталога.

Анна уверяет, что при всем этом бизнесмен вел себя крайне некорректно: назначал встречи и не являлся, хамил, обманывал. Наша собеседница листает папку с фотографиями, сделанными для суда, и рассказывает о недостатках строения.

— Мы залезли под баню, а там утеплитель лежит такой же, как и на потолке, хотя должен быть другой. Балки расположены не так, как указано в проекте. Столбик должен стоять в самом углу, но строители почему сместили его в сторону. Половые доски расположены под несущими балками. Чтобы их поменять, нужно поднимать всю баню. Даже краску, и ту из какой-то канистры наливали. Если в большинстве нюансов нам помогали сориентироваться знающие люди, то здесь я, как художник, могу сама сказать: краска просто ужасная, — ведет нас по участку девушка.

Минчанка говорит, что большинство вопросов у нее возникло еще до момента сдачи объекта, о чем она заблаговременно сообщила бизнесмену. Однако решить конфликт не получилось. В итоге заказчики отказались подписывать акт сдачи-приемки и платить компании последний взнос — 3500 рублей.

— Мы приехали к ним в офис и сказали, что отказываемся выплачивать полную сумму. Я предложила Александру обратиться в суд, но в ответ он только кричал, что мы мошенники, «кидалы» и так далее. Он говорил, что приедет и разберет баню, но в суд идти не хотел. Тогда я решила, что сама подам иск, — продолжает девушка и подкрепляет свои слова записью разговора.

«Пеня достигла 21 тыс. рублей»

Отстаивать свои права в суде минчанам помогала юрист из общества защиты прав потребителей. Анна просила уменьшить стоимость постройки на сумму последнего платежа, а также взыскать с компании 1000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

— В суде Александр вел себя так же эмоционально, как и раньше: обзывался, кричал «Чтобы вы сдохли от рака» и так далее. Судья прямо сказала ему, что единственный для него шанс не потерять кучу денег — это подписать мировое соглашение.

За то время, что мы отказывались подписывать акт сдачи-приемки, пеня достигла 21 тыс. рублей. Мы могли бы пойти до конца и заставить их выплатить нам все эти деньги, но у нас не было желания нажиться на этой истории. Мы просто хотели восстановить справедливость, — говорит наша собеседница.

Согласно решению суда, стоимость постройки снизили на 3500 рублей, кроме того, компанию обязали выплатить 500 рублей обществу защиты прав потребителей. В компенсации морального вреда заявителю было отказано.

— Люди у нас боятся судиться, думают, что это очень сложно, дорого, что можно самому попасть на деньги. Но на самом деле не стоит этого бояться. Я все время читаю истории о строительных «косяках», но никто ничего с этим не делает. А мы пошли на принцип и доказали свою правоту. Хочется, чтобы это стало примером для других, — заканчивает минчанка.

«Попалась какая-то мышь, которая пилит со всех сторон»

Учредитель «Добрабани» Александр Любин на звонок журналиста реагирует очень эмоционально, в какой-то момент переходит на крик, говорит о «заказных статьях», называет супругов «кидалами».

— Я могу вам пятьсот клиентов привести, которые слова плохого не скажут. Попалась какая-то мышь, которая пилит со всех сторон, — злится бизнесмен и говорит, что за шесть лет работы построил целую тысячу бань, однако с таким отношением еще не сталкивался.

— Они не заплатили нам 4 тыс. рублей, я хочу, чтобы это было указано в статье. Что они нам угрожали, еще месяц до конца стройки был, а она нам говорила, что не заплатит (позже Александр прислал запись разговора, на которой Анна говорит, что подаст на компанию в суд и «напишет статью на Onliner». — Прим. Onliner). Она это изначально говорила. Мы делали свою работу, а они лазили, пытались нас учить. Потом начали угрожать судами, думали, что мы не успеем, хотя мы выполнили работу в срок. Мы не опоздали ни на один день, — немного сбивчиво говорит предприниматель.

Мы просим объяснить, какие претензии были к ним со стороны заказчика и почему их отношения не сложились.

— Они говорили, что мы материал бросили. Потому что его негде у них сложить! Мы его занесли в баню, как могли. А они говорили, что это брошено было. Испорченный материал мы заменили. А мы делали [не спустя рукава, добросовестно]. Они нам угрожали.

Мы как пчелки порхали там, а они нога за ногу. Потому что знали, у кого работаем.

— Как вам угрожали?

— Он морально давил, вы что, не понимаете? Это что, не давление?

Александр говорит, что Анна пожаловалась на него в налоговую, ОБЭП, госконтроль, однако никаких нарушений проверки не выявили. Кроме того, мужчина утверждает, что пытался решить конфликт до суда, предлагал скидку в 2000 рублей, а в конечном счете даже хотел разобрать баню и вернуть минчанам деньги, однако это заказчиков не устроило.

— Мы хотели решить конфликт, у нас зависли деньги. Баня стоит 17 500, а они 3500 не заплатили. Вы думаете, мы столько зарабатываем?

— Почему вы не обратились в суд? Почему скидку предлагали, если сделали все качественно?

— Потому что у нас запара и на это нет времени. Мы не думали, что люди такие [негодяи], что это будет «кидалово». Это их изначальной целью было, никакой другой задачи у них не было. Повторюсь еще раз: больше тысячи бань — и ни одного конфликта.

— Подписать мировую решили по этой же причине?

— Мы могли еще больше попасть, для нас это был лучший исход.

— Почему? Вы же уверены, что сделали все хорошо. Если бы экспертиза показала, что все хорошо, вы бы даже расходы не оплачивали.

— Мы узнавали: если хоть какие-то нарушения есть, мы уже платим за экспертизу. Например, из пяти пунктов по двум найдут нарушения. И в итоге еще больше попадем, мы ж виноваты, — говорит Александр и перечисляет несколько незначительных ошибок, которые могли бы зафиксировать специалисты в случае экспертизы. Бизнесмен считает, что «косяки» можно найти на любом объекте, однако это не повод требовать у строителей компенсации.