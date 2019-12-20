Вот и все, Саша 27 20.12.2019, 9:07

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Вариантов у диктатора немного.

Путин заявил вчера на пресс-конференции: «Дотировать Беларусь в условиях недорешенности «союзного строительства» — это было бы с нашей стороны ошибочно».

Иными словами: «Утром деньги (в нашем случае интеграция) - вечером стулья (скидка на газ/нефть)», пишет телеграмм-канал «Типичная Беларусь».

Вот и все, Саша. Приплыли. Заявление Путина ясно дает понять, что у Беларуси только два пути:

1. Отказ от интеграции, но тогда платить за нефть/газ и прочие льготы придется по мировым ценам.

2. Продолжение интеграции не на бумаге, а на деле. И отделаться мелкими шагами здесь не получится.

Если Саша выберет первое, то с новыми ценами вся его луканомика развалится еще до проведения выборов в 2020 году. И мало что экономика развалится, так еще народ на вилы посадит его вместе с сыновьями.

Выберет второй вариант событий - войдет в историю как правитель, продавший независимость. Да и кланяться придется в Москве, а он этого ой как не любит...

Делать «видимость» интеграции, как последние 20 лет он это делал уже не получится. Или Кремль, наконец, понял лайфхак диктатора, или просто Путин планирует идти на очередной срок под знаменами «союзного государства».

Развернуться на Запад тоже не получится пока у руля находится диктатор. Да и переориентировать экономику на Запад у нас не получится.

Что выберет диктатор предсказать сложно. Независимость и последующий прессинг со стороны Москвы или поездки в Москву на поклон новому государю?! Тяжелый выбор.

Но одно можно сказать точно: 25 лет льготной нефти и газа не только не помогли нашей экономике встать с колен, но и способствовали ее развалу. Все просчеты/промашки/неудачи/модернизации/самодурство/транжирство закрывались этими льготными энергоносителями. В стране не развивалась частная собственность, а госпредприятия всегда знали, что получат очередную субсидию от государства. Предприятия страны 25 лет «сидели на игле» этих ресурсов как наркоманы. И теперь, когда доза закончилась, ломка будет очень сильная.