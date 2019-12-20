«По голове себе постучи!»: минские водители не разъехались на узкой улице 5 20.12.2019, 9:24

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За рулем одного из авто была девушка.

Минчане видели немало конфликтов в узких проездах, где вдоль проезжей части припаркованы автомобили и водители не могут ни разъехаться, ни определить очередность проезда. В нормальной ситуации люди договариваются. В исключительных случаях доходит до эмоционального спора, причем тому, кто изначально не прав по ПДД, всегда сложнее аргументировать свою точку зрения, пишет onliner.by.

Предоставленная видеозапись фрагментарна и не дает представления о ситуации целиком. Можно лишь оценить действия водителей за относительно небольшой отрезок времени. Улица Пугачевская в Минске, в узком проезде друг напротив друга стоят автомобили Kia и Audi. Та сторона проезжей части, где должен был ехать водитель Kia, занята припаркованными автомобилями.

Из Audi выходит девушка, она снимает происходящее на мобильный телефон. Подходит к Kia, стучит в окно.

— По голове себе постучи, — начинает разговор водитель Kia, опуская стекло.

Девушка говорит о помехе справа. Это неверно, но автор видео поясняет эту оговорку волнением. Суть ее претензии в любом случае понятна. Водитель Kia отвечает грубо, пытается отмахнуться или, возможно, выбить телефон из рук девушки. Затем молодой человек выходит из своей машины с фразой: «Сейчас я отгоню ее машину быстро». На этом запись, по сути, заканчивается.

«Водители обычно как-то разъезжались»

Об инциденте корреспонденту Onliner рассказал наш читатель, знакомый с ситуацией.

— Это улица Пугачевская, за рулем Audi была девушка. Там узкая дорога, но водители обычно как-то разъезжались: по ПДД или просто по-человечески — в зависимости от ситуации, — отметил собеседник. — Девушка выехала из-за поворота, двигалась по своей полосе. А навстречу на достаточно большой скорости двигался этот парень на Kia. У него была возможность заехать в карман, но он решил этого не делать: подъехал вплотную к бамперу встречной машины и остановился, стал ждать с моря погоды.

То, что происходило потом, как отметил наш читатель, водитель Audi снимала на видео.

— Она вышла, постучала в окошко. Ответ с самого начала был очень грубый. Жаль, что она не засняла концовку, — сказал собеседник.

Водитель Audi добавила, что, когда молодой человек выскочил из Kia, он добрался до ее машины, дернул за ручку, открыл дверь.

— К счастью, рядом были свидетели, двое мужчин, они его оттащили. После этого он вернулся за руль своей машины, очень резко рванул назад и задним ходом уехал. За его авто никого больше не было, — сообщила наша читательница.

Видео появилось в интернете, после чего и наш читатель, и девушка, управлявшая Audi, стали получать звонки и аудиосообщения, как они предполагают, от водителя Kia.

— Он даже приезжал ко мне, — рассказывает собеседник. — Битый час я объяснял, что он не прав. Никакого результата. Я думаю, что человеку следовало бы просто извиниться перед девушкой, и на этом конфликт был бы окончен. Но вместо этого все продолжается дальше и дальше.

ПДД

Самое время вспомнить п. 98 ПДД: «Если встречный разъезд транспортных средств затруднен, то водитель, на стороне которого имеется препятствие для дорожного движения, обязан уступить дорогу».

В ГАИ Onliner неоднократно подтверждали, что в подобных ситуациях водители обязаны руководствоваться именно этим правилом.

«Пошли угрозы моей жизни, моей машине»

Корреспонденту Onliner удалось недолго побеседовать с, предположительно, вторым участником этого конфликта. Молодого человека зовут Артем. Во время разговора он не отрицал, что находился за рулем Kia, и пояснил некоторые свои действия.

— Я проехал 150 метров, у меня было препятствие с правой стороны, сзади за мной стояли две машины. Девушка выехала из поворота: три метра и сразу мне в лоб. Потом пошли в мой адрес сразу же оскорбления, после чего она спровоцировала конфликт. Сама лично.

— Как спровоцировала?

— После того пошли угрозы моей жизни, моей машине и все остальное. Как она имеет право вообще? Комментарии пошли, угрозы моей машине. Сегодня же я пойду писать заявление в полицию.

— На записи видно, что вы собирались сесть в ее машину — сели?

— Я сел? Я сказал: «Я сейчас быстро эту машину отгоню, если ты не умеешь ездить задом». Я хотел подойти, отогнать ее машину. Я этого не сделал.

Других вопросов задать не удалось, ничего больше Артем пояснять не стал, заявив при этом в свойственной ему манере, что испытывает крайнюю степень безразличия в отношении того, будет ли опубликован материал о данном инциденте.