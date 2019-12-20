«Это дикость»: учителей обязали дежурить на пешеходных переходах 15 20.12.2019, 9:36

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Педагогов сгоняют делать это ранним утром, до начала занятий в школе.

Педагогов не спрашивают, готовы ли они работать бесплатно на дорогах. Их просто ставят перед фактом ― должны. «Салiдарнасць» разбиралась, насколько это законно.

К основателю проекта «Народный учебник» Сергею Ольшевскому с просьбой о помощи обратились учителя из Пружан.

Отдел образования Пружанского райисполкома разослал по школам города указание организовать дежурство учителей на нерегулируемых пешеходных переходах с 7.20 утра до начала учебных занятий, то есть до 8.15, говорится в письме педагогов, опубликованном на сайте eschool.by.

«Администрация школ тут же пишет приказы по организации дежурства учителей на переходах, причем учителей даже не спрашивают, их просто ставят перед фактом ― должны. На каком основании? Почему учителя, а не ГАИ?».

Фото с сайта eschool.by

Педагоги уверены: подобные действия не являются их обязанностями. Авторы письма интересуются, могут ли они не подписывать приказ о дежурстве на переходе.

Как выяснил Сергей Ольшевский, в отделе образования Пружанского райисполкома подтвердили, что школа занимается в том числе и профилактикой дорожно-транспортных правонарушений. По словам чиновников, дежурство учителей на нерегулируемых перекрестках ― это нормальная практика. Его организовали на основании письма из РОВД.

Репетитор: «Защищать учителей от этого идиотизма должны родители»

Основатель репетиторского центра «100 баллов» Евгений Ливянт вспоминает, что подобная практика ― дежурства учителей на переходах возле школ несколько лет назад применялась и в Минске ― после трагедии в школе в Сухарево.

― Я считаю, что это противозаконная дикость, дискредитирующая профессию учителя. Педагоги всё больше становятся «кастой неприкасаемых». Моя ученица ― 11-классница ― призналась, что очень хотела стать учителем, но мама сказала, что домой её не пустит.

Если бы был антирейтинг профессий, которые выбирают абитуриенты, педагогические специальности его возглавили бы.

Могут ли учителя противостоять указаниям руководства, которое отправляет их дежурить на пешеходных переходах?

― Не считаю возможным давать кому-то советы, тем более взрослым людям. Лично я в таких случаях говорил «нет», но советовать учителям я ничего не буду.

По мнению Евгения Ливянта, ситуация, с которой столкнулись пружанские педагоги, ― это проблема не учителей, а родителей.

― Если учитель пошел на перекресток до начала рабочего дня, значит, он не выспался. Когда учитель дежурит на пешеходном переходе, он ненавидит свою профессию. Для него это дежурство унижение и оскорбление. И он будет плохо работать с детьми.

В моем понимании в том, что так поступают с учителями, виноваты мы ― родители школьников. Защищать учителя от этого идиотизма должны родители, а если они этого не делают, они не защищают своих детей.

Юрист: «У учителя есть выбор: дежурить на переходах, убирать бураки, фальсифицировать выборы или отказаться»

Правозащитник, юрист Леонид Судаленко отмечает, что нанимателем учителей являются районные отделы образования:

― Трудовой кодекс запрещает нанимателю требовать от работника выполнение работы, не обусловленной трудовым договором. Вряд ли в должностной инструкции учителя любой категории указано, что он должен патрулировать нерегулируемые пешеходные переходы.

По закону наниматель не имеет права требовать от учителя дежурить по указанию ГАИ. Это прямое нарушение трудовых прав

Я понимаю, что учитель повязан по рукам и ногам контрактной системой, но у него есть выбор: дежурить на переходах, убирать бураки, фальсифицировать выборы или отказаться от этого, но потом, возможно, искать работу.

Осуждать их не надо, потому что каждый сегодня боится потерять работу, у каждого есть семья, дети.

Леонид Судаленко полагает, что проблема с регулированием дорожного движения по утрам, когда дети идут в школу, действительно существует, но она не должна решаться за счет педагогов.

― Представьте ситуацию, если не дай Бог, учителя во время дежурства собьет машина. Все быстренько умоют руки и скажут, что педагог по собственной инициативе пошел дежурить. Вряд ли этот случай признают производственной травмой. Наниматель скажет: в трудовых функциях у него это не прописано.

Кто будет по технике безопасности учителя консультировать? Выдадут ли педагогам светоотражающую униформу и жезлы? Или они будут махать руками: «Водитель, притормози! Ребенок идет».

Во сколько должна проснуться учительница, чтобы приготовить завтрак своим детям, отправить их в школу или детский сад, чтобы в 7.20 стоять на пешеходном переходе?

Правозащитник считает, что дежурить на переходах могут люди на добровольной основе:

― Я готов записаться в волонтеры и через день дежурить.

Леонид Судаленко приводит пример, как эта проблема решается в Швейцарии:

― Недавно был в Женеве, пил кофе в гостинице и видел, как человек в желтой униформе с фликерами на переходе в 8 утра останавливал машины, когда дети переходили дорогу. Думаю, что это был волонтер, а не учитель.

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