Невзоров предложил россиянам выступать под флагом Зимбабве 5 20.12.2019, 9:41

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Александр Невзоров

На нем представлен весь набор российских скреп.

― Мы знаем, что спортсмены остались без гимна, остались без флага и стали в гордую позу, что «мы не хотим как псы безродные ехать и где-то выступать», ― напомнил российский публицист Александр Невзоров в эфире «Эха Москвы». ― У меня есть предложение прекрасное. Мы знаем, что есть флаг – я об этом говорил, кстати говоря, – который еще более российский, чем тот, который сейчас существует и признан как российский в России, еще более российский. Это флаг Зимбабве.

И там представлен весь набор российских скреп. Если вы сейчас быстренько откроете, вы увидите: там есть тельняшка, «калашников», кулич, звезда, вертикаль из козлов, там есть галлюциногены, ледоруб, сталинские усы, грибница поганок, обозначающая многодетность.

А вот использование этого герба можно вещь устроить любым образом. Во-первых, две великие страны могли бы объединиться. Тогда у России был бы еще один герб на законных основаниях. Но если это юридически затруднительно, то, насколько я знаю, Зимбабве легко сдают свой герб в аренду примерно за 20 долларов в месяц. И от этого все выигрывают, потому что зимбабвийцы закроют дефицит национального бюджета таким образом. Им примерно не хватает 20 долларов.

...Вот смотри, у них в Зимбабве еще в 2013 году – я выписал – министр финансов страны сообщил, что в государственной казне осталось 217 долларов, а бумага для печатания денег закончилась. С тех пор, ты понимаешь, ничего не прибавилось.

И вторая у них проблема. В 2014 году у тамошнего диктатора Мугабе – что-то ему нашло, – он возмутился поведением спортсменов и всю олимпийскую сборную Зимбабве арестовали и больше с тех ее вообще никто не видел. Я знаю подноготную этой истории. Там спортсмены возмутились, что их втянули тоже в государственную допинг-программу. А там, извините, не Россия, там допинг-программа другая – жесткая. Знаете, что такое тайтсы?

Это специальные беговые трусы-трико. Так вот в Зимбабве именно в такие трусы-трико в качестве допинга закладывали голодную крысу. Как они бегали!

Причем на Олимпиаде немножко стеснялись, потому что, когда вы подходите к каким-то цивилизованным шведкам или австрийкам, а у вас под обтягивающими трусами что-то пищит и перемещается, то, во-первых, шведка падали в обморок – принимали это всё на свой счет. Но зато такой допинг никакая WADA уже не разберет.

И вот вернемся к Зимбабве. Там один есть только национальный вид спорта и в основном практикуются классические виды. Это будет хороший альянс. Весь мир будет знать, что Зимбабве – это на самом деле Россия, а Россия – Зимбабве. И не смогут придраться.