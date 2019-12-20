Лукашенко улетел на переговоры с Путиным

Лукашенко улетел на переговоры с Путиным15
- 20.12.2019, 9:48
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Встреча диктаторов состоится в полдень.
Лукашенко направился с «рабочим визитом» в Российскую Федерацию, передает БелТА.
В Санкт-Петербурге диктатор примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет «в узком и расширенном составах».
«В повестку дня заседания включены вопросы, касающиеся развития «интеграции». В частности, планируется продолжить переговоры с Владимиром Путиным на предмет решения вопросов в сфере белорусско-российских отношений», — сообщает БелТА.
Телеграмм-канал «Пул первого» уточняет, что встреча с Путиным намечена на полдень.
Напомним, что диктаторы ведут переговоры об «углубленной интеграции» Беларуси и РФ. Ранее главами правительств были одобрена половина из 31 «дорожной карты» по «интеграции» двух стран. Содержание «дорожных карт» засекречено, гражданам Беларуси отказывают в доступе к информации. На переговорах Лукашенко и Путина в Сочи 7 декабря не удалось достичь итоговых договоренностей и подписать «дорожные карты». Встреча проходила на фоне массовых протестных акций за независимость Беларуси.
Переговоры было решено продолжить 20 декабря в Санкт-Петербурге. Сегодня в связи с этим на 18.00 на площади Калиновского (Октябрьской) в Минске назначена акция за независимость Беларуси.