Лукашенко улетел на переговоры с Путиным 15 20.12.2019, 9:48

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Встреча диктаторов состоится в полдень.

Лукашенко направился с «рабочим визитом» в Российскую Федерацию, передает БелТА.

В Санкт-Петербурге диктатор примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет «в узком и расширенном составах».

«В повестку дня заседания включены вопросы, касающиеся развития «интеграции». В частности, планируется продолжить переговоры с Владимиром Путиным на предмет решения вопросов в сфере белорусско-российских отношений», — сообщает БелТА.

Телеграмм-канал «Пул первого» уточняет, что встреча с Путиным намечена на полдень.

Напомним, что диктаторы ведут переговоры об «углубленной интеграции» Беларуси и РФ. Ранее главами правительств были одобрена половина из 31 «дорожной карты» по «интеграции» двух стран. Содержание «дорожных карт» засекречено, гражданам Беларуси отказывают в доступе к информации. На переговорах Лукашенко и Путина в Сочи 7 декабря не удалось достичь итоговых договоренностей и подписать «дорожные карты». Встреча проходила на фоне массовых протестных акций за независимость Беларуси.

Переговоры было решено продолжить 20 декабря в Санкт-Петербурге. Сегодня в связи с этим на 18.00 на площади Калиновского (Октябрьской) в Минске назначена акция за независимость Беларуси.