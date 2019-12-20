Пять мифов о безалкогольном пиве 20.12.2019, 10:05

Что из этого правда, а что — нет?

На сегодняшний день представлен широкий ассортимент безалкогольного пива от разных брендов. Каждое из них — особенное, ведь для его создания используются различные технологии и рецептуры. Однако с безалкогольным пивом связано немало стереотипов. Итак, попробуем разобраться, что из этого правда, а что — нет, пишет nv.ua.

Правда ли, что на самом деле не советуют пить даже безалкогольное пиво тем, кто управляет автомобилем?

Нет, если вы хотите утолить летнюю жажду ароматным бокалом или хотите дополнить свой бизнес-ланч любимым вкусным напитком, можете насладиться вкусом безалкогольного пива.

Например, бельгийское пшеничное пиво Hoegaarden 0,0, известное на весь мир благодаря своему утонченному вкусу и запаху с нотками пряностей и апельсиновой цедры, содержит всего 0,0% алкоголя, поэтому от бокала такого пива просто невозможно опьянеть. Именно поэтому бренд Hoegaarden 0,0 часто становится партнером различных публичных мероприятий - встреч и конференций. Ведь, выбирая это безалкогольное пиво, вы точно ничем не рискуете.

А как насчет того, что от пива появляется "пивной живот"?

Это совсем не так. Вы скорее сможете "наесть" себе живот, потребляя чрезмерное количество калорийной пищи, в том числе, чипсы, орешки, сухарики и тому подобное. Поэтому в следующий раз тщательнее продумывайте свое меню как на целый день, так и на время пивных посиделок с друзьями.

Например, к пиву Черниговское 0,0 подойдут легкие блюда, овощные салаты, нежирная рыба или мясо. Именно такие закуски лучше всего подходят к светлому пиву. Черниговское 0,0 создается по специальной технологии: алкоголь удаляется из пива благодаря применению повышенных температур и пониженного давления. Это никоим образом не влияет на вкус Черниговского 0,0, которое сегодня можно назвать настоящей украинской пивной классикой.

Мой тренер говорит, что безалкогольное пиво нельзя пить после тренировок, потому что это плохо влияет на организм

Если бы ваш тренер озвучил эту мысль перед немецкой лыжной командой олимпийских спортсменов, они бы посмеялись над ним. Только в 2018 году во время зимних Олимпийских игр в Пхенчхане спортсмены выпили около 3,5 тонн безалкогольного пива.

Результаты многочисленных исследований свидетельствуют, что безалкогольное пиво поддерживает оптимальный баланс электролитов и жидкости в организме, который систематически подвергается физическим нагрузкам. Поэтому в следующий раз, выйдя из спортзала, знайте, что вполне можете позволить себе бутылочку безалкогольного BUD Prohibition Brew. Не зря же его называют Королем пива за приятный, легкий и освежающий вкус.

Все безалкогольные сорта пива абсолютно одинаковые?

Это тоже неправда. Например, один из самых популярных сортов безалкогольного пива в Украине - Рогань, не деалкоголизируется. Специалисты используют технологию остановленного брожения, когда содержание алкоголя во время брожения достигает определенной отметки, процесс прерывается, емкость охлаждается, а потом - убираются дрожжи.

Далее сусло, которое уже успело частично забродить, фильтруется и переходит на завершающий этап. В результате на полки супермаркетов попадает освежающий напиток светло-золотистого цвета с чистым солодовым ароматом. Вкус пива сохраняет кислые нотки и легкую горчинку хмеля.

Безалкогольное пиво не сохраняет оттенки и вкус настоящего пива?

Современные технологии позволяют создать безалкогольное пиво, которое максимально сохраняет свой вкус. Например, для сохранения вкуса безалкогольной Stella Artois пивовары имеют некоторый секрет. При производстве часть ароматических веществ возвращается в процесс, кроме того, для улучшения вкуса пивовары добавляют и небольшое количество свежего пива. В результате имеем пиво с содержанием алкоголя не более 0,5% и с оригинальным пивным вкусом.

Неповторимый, известный вкус имеет безалкогольная Stella Artois - премиальный лагер родом из бельгийского городка Левен. Этот бренд считается бельгийским пивом №1 в мире уже несколько десятилетий.