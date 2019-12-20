Мать «лубянского стрелка» рассказала подробности о нем 2 20.12.2019, 10:22

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Обстрелявший здание ФСБ мужчина ранее работал в охранных фирмах.

Мужчина, предположительно открывший стрельбу у здания ФСБ на Лубянке, в последние годы работал в охранных фирмах, но потом «отовсюду уволился». Об этом «Комсомольской правде» рассказала его мать.

По предварительным данным, стрелок проживал в Московской области, сообщил РБК источник, близкий к ФСБ. По информации Baza, «КП», РЕН ТВ и Telegram-канала 112, мужчину звали Евгений Манюров, ему было 39 лет. Официальных данных о личности нападавшего нет — правоохранительные органы не называли его имя.

«В последнее время не работал, общался с какими-то арабами по телефону, я ничего не понимала, о чем, ведь говорил он с ними по-английски», — приводит издание слова женщины.

Мать Евгения увозят на опознание трупа сына

Сын не служил в армии, в детстве занимался боксом и рукопашным боем, рассказала мать изданию Baza. «Стрельбой увлекался, занимался года три-четыре, очень любил это дело. Никаких параллелей не было. Чисто стрельба, чисто хобби», — рассказала мать.

По словам женщины, о том, что сын уволился с работы, стало известно от его бывшего коллеги. «Особо близких друзей у него не было. Ни с кем не общался, никто к нему не приходил. Женя не женат, и женщины у него нет», — сказала она и добавила, что у сына не было свободного времени, только «работа и хобби».

В доме Евгения Манюрова прошли обыски

Фото: АЛЕКСАНДР БОЙКО

По месту жительства стрелка зарегистрировано семь единиц оружия, в том числе газовое, травматическое, гладкоствольное и нарезное, пишет «КП» со ссылкой на сотрудника следственной группы. РЕН ТВ без ссылки на источник сообщает, что в доме мужчины проходят обыски.

В декабре 2014 года некто по имени Евгений Манюров зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в подмосковной Электростали. Среди видов деятельности он указал работу в сфере права и консультации по вопросам коммерции и управления. В 2015 году мужчина прекратил работу в качестве ИП. По данным из открытых источников, он участвовал в стрелковых турнирах.

Входная дверь в квартиру Евгения Манюрова

Фото: АЛЕКСАНДР БОЙКО

Стрельба у здания ФСБ на Лубянке произошла вечером 19 декабря. Один сотрудник ведомства погиб, четверо пострадали, ранения получил также один гражданский. Нападавший ликвидирован. Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Инцидент совпал по времени с концертом ко Дню работника органов безопасности, с приветственной речью на котором выступил президент Владимир Путин.