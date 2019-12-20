«Самое важное в признании Гаравского — наказание для виновных» 2 Алесь Кравцевич, «Радыё Свабода»

20.12.2019, 10:30

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Оказалось, что преступления режима в людской памяти не имеют срока давности.

Люди гадают, действительно ли (бывший милиционер Гаравский участвовал в убийстве пропавших в 1999 году политиков https://charter97.org/ru/news/2019/12/17/359233/). Мнения по поводу его признания широко колеблются - от российского следа (мол, закрыли для Лукашенко шлагбаум на дороге на Запад) до «прав», или «выступил ради денег».

У меня нет уверенности насчет слов Гаравского, но есть уверенность, что самое важное в другом.

Именно, новый громкий резонанс от политических убийств двадцатилетней давности дает надежду даже уверенность, что такое не повторится с сегодняшними деятелями оппозиции. Ведь оказалось, что для белорусских граждан убийство людей не имеет срока давности, по крайней мере в человеческой памяти (а дальше, неизбежно, в следствии и суде).

Резонанс от исповеди Горавского важен для молодежи, которая выросла при лукашистах - дает хороший стимул задуматься, под которой властью они живут. Важен для Павличенко и его воспитанников - повод подумать, оплачивается ли в долгой перспективе выполнение преступных приказов (Павличенко: «я готов выполнить любой приказ «президента»).

Есть в во всем этом деле и несомненные вещи, которые укладываются в одну логическую линию. Во-первых, нет сомнений, что пропавших политиков убили. Во-вторых, Павличенко и его главный «опекун» считают убийство людей без суда и следствия полностью приемлемым (оба публично говорили, что в 90-е годы так убивали бандитов). В-третьих, их оправданиям никто не верит - на основании опыта продолжением в четверть века.

Дело Гаравского дает надежду, что рано или поздно мы будем знать правду о пропавших людях - тех, кого режим счел угрозой для своего существования. Как и о тех, кто совершил преступление. Также есть надежда, что преступники будут наказаны.

Алесь Кравцевич, «Радыё Свабода»