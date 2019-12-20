У 10-летней британки IQ выше, чем у Эйнштейна и Хокинга 2 20.12.2019, 11:00

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Фото: The Sun

Девочку официально признали гением.

Жительница Бирмингема (графство Уэст-Мидлендс) Фрейя Манготра прошла тест IQ для несовершеннолетних и получила 162 балла. Ее результаты превзошли результаты Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга. 10-летняя Фрейя опередила великих ученых на два балла, пишет «Корреспондент».

Отец ребенка рассказал, что Фрейя очень быстро схватывает информацию, ей достаточно один раз прочитать текст, чтобы запомнить его.

Девочка увлекается театром, любит играть в шахматы, хорошо плавает, у нее черный пояс по тхэквондо.

Сейчас Фрейе предложили обучение в школе для девочек Короля Эдуарда VI, где ей будут платить стипендию.