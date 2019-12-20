Николай Статкевич: Не позволим самозванцу продавать нашу Беларусь! 1 20.12.2019, 11:12

Фото: «Радыё Свабода»

Минск, Площадь Калиновского, 18-00.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, председатель партии «Народная Грамада» Николай Статкевич написал в «Фейсбуке», почему он решил публично заявить об участии в сегодняшней акции за независимость Беларуси:

— Вчера многие прислали мне поздравления с именинами или годовщиной Площади-2010. Благодарен за все, кроме последнего «поздравления».

Поздно вечером у меня началась очень быстрая и острая аллергическая реакция. Начался отек дыхательных путей. Жена — врач. Не медлила ни минуты — нашла в домашней аптечке антиаллергический препарат для инъекций, разломила капсулу и дала выпить. Остановила процесс до приезда «скорой».

Девочки, что приехали, сделали инъекции — спасибо им. От госпитализации я отказался.

Не знаю, как до меня добрались, но в случайность этого инцидента именно в такой день не верю. Раньше такого со мной никогда не случалось. Обычное пищевое отравление исключаю — ел за несколько часов перед этим и только ранее испытанную мной еду.

Да и главное — это не первый такой случай. В начале лета в Швеции острая и очень опасная аллергическая реакция с такими же симптомами вдруг появилась у Владимира Некляева после визита одного якобы «белорусского эмигранта».

Причин для пищевого отравления у него не нашли. После моих настойчивых и долгих просьб через два месяца Владимир Прокофьевич сделал анализы на химическое отравление. В его крови медики обнаружили вещества, которые свидетельствуют в пользу именно этой версии.

Кстати, подобная «аллергия» прошлым летом была и у российского оппозиционного лидера Алексея Навального, когда он находился на «сутках».

Не знаю, почему самозванец решил «поздравить» меня таким образом именно в этот день. Но знаю, как надо реагировать на такое.

Я и раньше планировал принять участие в сегодняшней акции против аннексии Беларуси, организованной Павлом Северинцем. Сейчас заявляю об этом публично.

Не позволим самозванцем и предателем продавать нашу родину!

Убийца во власти должен уйти!

Площадь Калиновского, 18-00.

Жыве Беларусь!