План Джонсона по Brexit вынесен не голосование в парламенте Великобритании 20.12.2019, 11:26

БОРИС ДЖОНСОН

ФОТО: AFP/KIRSTY WIGGLESWORTH

Палата общин рассматривает его сегодня.

Палата общин парламента Великобритании в пятницу проведет голосование относительно того, поддерживать ли план премьер-министра о выходе из ЕС 31 января, сообщает Reuters.

На рассмотрение депутатов предлагается законопроект о выходе, который, в случае утверждения, реализует соглашение о Brexit, о котором Борис Джонсон договорился с ЕС в октябре.

Законопроект также запрещает правительству продолжать переходный период после 2020 года. В этот период Британия уже не будет входить в ЕС, но будет придерживаться многих правил блока.

"Сегодня мы выполним обещание, которое мы дали людям, и получим завершение голосования за Brexit на Рождество", - сказал Джонсон перед голосованием, которое, как ожидается, состоится около 17:30 по Минску.

"Тогда, в начале нового десятилетия, в начале нового рассвета для нашей страны, наши парламентарии вернутся в Вестминстер, чтобы немедленно закончить работу, вывести нас из ЕС 31 января и переместить эту страну вперед", - добавил он.

Депутаты в пятницу проведут дебаты и будут голосовать за документ во втором чтении - за его общие принципы. Поскольку консерваторы получили большинство на всеобщих выборах на прошлой неделе, законопроект, как ожидается, будет легко принят, после чего депутатам будет предоставлено еще три дня - 7, 8 и 9 января - для продолжения дебатов.

Последние этапы ратификации состоятся после католического Рождества, но Джонсон хочет провести принципиальное голосование до этого дня.