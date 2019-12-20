Победили: минчане отстояли 154 частные усадьбы 6 20.12.2019, 11:54

2,369

Власти Октябрьского района столицы были вынуждены отступить.

Жителей частного сектора в Октябрьском районе Минска сначала не пускали наблюдать за работой комиссии, которая вносит изменения в детальный план застройки территории в границах улиц Аэродромная, Авакяна, Воронянского и Левкова. По плану здесь должны снести 154 частные усадьбы. Но возмущенные люди вызвали милицию и добились, чтобы их пустили на заседание. В результате решение по застройке пока отложено, сообщает «Белсат».

В среду, 19 декабря, в здании администрации Октябрьского района Минска состоялось заседание комиссии по поводу плана детальной планировки. Ранее по проекту прошли открытые слушания, которыми жители частных домов остались недовольны. Ведь соответственно плану должны снести 154 частные усадьбы. После слушаний жители собирались прислать свои жалобы и предложения на электронный адрес администрации Октябрьского района. Следующий этап – работа комиссии над проектом. Что сегодня и происходило.

Но желающих узнать о судьбе своих домов не пустили к чиновникам. Когда в зале собрались люди, заместитель председателя администрации Павел Тома, который возглавляет комиссию, приказал всем выйти из зала и призвал рабочую группу перейти в другой кабинет.

«Нам говорят, что будут предоставлены квартиры в таких местах как Сокол. А те, у кого есть частные дома, могут отправляться в Смолевичи, приобретать там участок, мол, они оплатят. Но вы понимаете, что такое – жить в центральной части Минска в своем частном доме, на земле, которая переходила из поколения в поколение, и переселиться в Смолевичи? Я не считаю что с нашими правами хоть как-то считаются. Ведь один чиновник, не очень высокого ранга, позволяет себе так произвольно трактовать нормы законодательства и не пускает нас следить за процессом. Заседание комиссии проходит без нас. Что там происходит – мы не знаем», – возмущается житель улицы Пензенская Андрей Иванюшин.

Виктор Линник, житель этой же улицы, говорит, что в районе проживает сейчас 5500 человек. А после уплотнения будет проживать 7700 человек. И добавляет, что не хочет жить в Смолевичах.

«Живу в своем доме 10 лет, являюсь его владелицей. Земля дана мне в аренду пожизненно, до 99 лет. Мне еще точно 99 лет не исполнилось! Теперь же – нас просто поставят перед фактом о своем решении. Практика показывает, что все жалобы и предложения от граждан подробно не рассматриваются. Мы бы хотели присутствовать, чтобы понять, что происходит в нашем Октябрьском районе. Не дают!» – говорит Эмилия Тараник, проживающая в Рогачевском проезде.

Активист Виктор Барташевич объяснил, что по законодательству наблюдать за работой комиссии может любой человек.

«117-ая статья Конституции дает право на собрание. А 22-ая статья Кодекса о земле дает право присутствовать на собраниях, где рассматриваются изменения функционального использования территории. Я призвал Павла Тому начать работу комиссии. Но он просто нас выбросил» – говорит активист. Вместе с остальными присутствующими жителями района он написал жалобы в милицию, прокуратуру и в Администрацию президента о нарушениях прав граждан.

«Почему людей не пускаете?»

В ответ на действия чиновника Павла Томы недовольные граждане вызвали милицию. Сотрудник милиции долго стучался в дверь, что вызвало улыбки у присутствующих: «Вы же милиция! Не бойтесь! Стучитесь в дверь!».

— Что случилось? Почему не пускаете людей? – спросил у Павла Томы милиционер.

— В связи с тем, что здесь проводится заседание комиссии, то есть работают люди. Поэтому сюда были приглашены те, кто входит в состав комиссии, они участвуют сейчас в работе. Посторонние здесь будут мешать, мешать работе, – говорит заместитель главы администрации района.

— А эти люди посторонние?

— Да, они не участвуют в сегодняшней работе.

Милиционер переписал личные данные чиновника и уточнил еще раз:

— То есть вы всех этих людей не пустите?

— Нет оснований, здесь работают люди. Когда работаете, к вам же никто не приходит, через плечо не заглядывает. Так и здесь. Здесь кабинет, здесь проходит работа. Поэтому посторонние будут мешать своим поведением.

— А если они посидят и послушают? Или так тоже нельзя?

— Так нельзя. Сидеть и слушать могут, например, наблюдатели, если выборы проходят. В суде также предусмотрено, что могут находиться люди, сидеть и просто слушать. Здесь слушать нечего, здесь работает комиссия. Протокол будет вывешен в интернете в открытом доступе, ответы на обращения граждан также будут вывешены на сайте администрации в открытом доступе. Поэтому все вопросы будут освещены в СМИ – то есть на сайте администрации Октябрьского района.

Милиционер поблагодарил за ответы и предупредил, что, возможно чиновника сегодня побеспокоит инспектор.

Или присутствие милиционера повлияло, или что другое, но на заседание комиссии все же допустили представителей инициативной группы. И по итогам работы все же было решено: ПДП нужно пересмотреть. Когда доработают документ, неизвестно. Однако согласно Павлу Томе, это может быть до года. Подтверждая слова чиновника документ обещают вывесить на сайте администрации Октябрьского района в течение 15 дней.