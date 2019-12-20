Уставный капитал компании дочери и другая ложь Путина 3 20.12.2019, 12:03

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Фото: ТАСС

Как президент РФ изворачивался на последней пресс-конфеоенции.

Президент России Владимир Путин 19 декабря более четырех часов отвечал на вопросы журналистов. В ходе выступления он допустил несколько ошибок и неточностей, сообщает ВВС.

Компания дочери Путина

На пресс-конференции Путин дал слово корреспонденту Русской службы Би-би-си Фариде Рустамовой, которая держала плакат с надписью "семья". Она спросила президента: когда он официально признает родство со своими дочерями - главой "Иннопрактики" Катериной Тихоновой и совладелицей "Новой медицинской компании" Марией Воронцовой?

На заданный вопрос Путин не ответил, но рассказал, чем занимаются обе женщины.

"Поковыряйтесь там поподробней и поймете, какой у них бизнес на самом деле и есть ли он как таковой. Кому там что принадлежит и кто что помогает", - предложил президент.

Однако в его данных о бизнесе Марии Воронцовой есть неточность.

Воронцова в 2019 году стала соучредителем "Новой медицинской компании" ("Номеко") вместе с топ-менеджерами "Согаз Медицина" - об этом писала Русская служба Би-би-си.

"На сегодняшний день все, что составляет их так называемый акционерный капитал, приближается к нулю", - сказал на пресс-конференции Путин.

Уставный капитал "Номеко" составляет 500 тысяч рублей, согласно данным СПАРК. Это не самое близкое значение к нулю из возможных. Минимальный допустимый уставный капитал для акционерных обществ - 10 тысяч рублей. Марии Воронцовой принадлежит 20%, как и другим четырем учредителям. Другой финансовой отчетности компания пока не публиковала.

Мусорная реформа и территориальная схема

Журналист издания 47news.ru Виктор Смирнов настойчиво спрашивал про реализацию мусорной реформы в целом и конкретно про проблемы с мусором в Ленинградской области.

"Такой отрасли, как переработка бытовых отходов, в Советском Союзе и в новой России никогда не было, мы создаем ее с нуля. И здесь, конечно, основные решения в целом приняты: создан федеральный оператор, созданы 200 с лишним региональных операторов, принята схема территориального планирования по решению этого вопроса", - рассказал Путин.

Видимо, президент говорит о федеральной территориальной схеме обращения с твердыми коммунальными отходами. Этот документ является одним из основных для мусорной реформы. Но он до сих пор не принят. Пока принят лишь закон о том, что такая схема должна быть создана.

Мусорную реформу на федеральном уровне фактически реализует Российский экологический оператор. Глава оператора является куратором реформы.

Денис Буцаев, бывший глава РЭО, говорил, что рабочая версия федеральной схемы должна быть представлена в конце года. В ноябре, по его словам, она находилась на финальном этапе разработки. Власти планировали ее утвердить в первом квартале 2020 года.

Но в конце ноября случилось неожиданное: Буцаева, меньше года возглавлявшего РЭО, отправили в отставку.

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Замены ему пока не нашли. Почти сразу после отставки Буцаева СМИ со ссылкой на заявление вице-премьера Алексея Гордеева писали, что новым главой оператора станет аудитор Счетной палаты и бывший министр строительства и ЖКХ Михаил Мень. Но пока официально его не назначили.

Федеральная схема до сих пор не была представлена, пока есть лишь региональные схемы. Например, на прошлой неделе стало известно, что такую схему разработала Москва и даже опубликовала ее для обсуждения, но мэрия ее не анонсировала. Экологи жаловались, что из-за этого не смогли принять участие в обсуждении схемы.

Иностранных войск в Донбассе нет

"Что касается вывода иностранных войск [с Донбасса]. Там нет иностранных войск", - ответил Путин на вопрос корреспондента украинского издания УНИАН.

На аналогичной пресс-конференции в 2015 году Путин заявил: "Мы никогда не говорили, что там нет людей, которые занимаются там решением определенных вопросов в военной сфере, но это не значит, что там присутствуют регулярные российские войска, почувствуйте разницу."

Командир отделения спецназа самопровозглашенной ДНР россиянин Дмитрий Сапожников рассказывал Би-би-си, что операцией под Дебальцево руководили кадровые российские офицеры, включая генералов.

Присутствие российских войск на территории Украины неоднократно фиксировали как российские, так и иностранные СМИ. Группа расследователей Bellingcat выпустила несколько расследований, основанных на анализе спутниковых снимков и данных из соцсетей. Российские военные активно фотографировались на территории Украины и у ее границ. Многие фото, опубликованные ими в соцсетях, содержали геотеги, например, известная серия с щенками хаски.

Мать российского ефрейтора Виктора Агеева также утверждает, что ее сын, взятый в плен украинскими военными в 2017 году, изначально служил по контракту в Новочеркасске. На допросе Агеев признался, что ездил в Луганск с сослуживцами "рейсами", организованными министерством обороны России. Вскоре он отказался от этих слов, заявив, что служил в "милиции Луганской народной республики".

В 2017 году группа независимых исследователей Conflict Intelligence Team (CIT) проанализировала данные тендера минобороны РФ на страхование военнослужащих и пришла к выводу, что в 2014 году, в самой кровопролитной фазе конфликта, погибло и получило увечья аномально большое количество российских военных.

"На 2014 год приходится порядка 200 смертей и от 500 до 800 увечий, которые практически невозможно объяснить инцидентами при несении службы в мирное время", - говорится в исследовании.

Страны Запада не дают Украине денег

"Если хотели помочь, лучше бы денег дали. Почему денег-то не дают Украине?" - возмущался Путин, размышляя об Украине и международных отношениях. По его мнению, деньги Украине не дают страны Запада. Зал Путину аплодировал.

"Смотрите, ведь денег почти не дают, дают только гарантии на возможные кредиты, а это же не живые деньги - реальной поддержки нет", - дальше развивал мысль президент.

На самом деле, США и ЕС помогают Украине. В начале декабря комитеты палаты представителей и сената согласовали оборонный бюджет. В документе прописано выделение 300 млн долларов Украине в следующем году. Эти деньги должны пойти на закупку некоторых видов вооружений.

С 2014 года Украина от США получила около 1,5 млрд долларов в виде военной помощи, сообщал в июне этого года Пентагон. Эти деньги, например, шли на модернизацию армии и обучение военнослужащих. Однако, как отмечали и украинские борцы с коррупцией, эти средства расходуются преимущественно внутри США и доходят до Украины в форме материальных средств и услуг.

США также выделяют другим странам, включая Украину, финансовую помощь. На официальном сайте, посвященном такой помощи, говорится, что "Украина столкнулась с редким моментом в своей истории" и ей нужны деньги, чтобы преодолеть последствия "20 лет стагнации". Согласно этому сайту, только в 2019 финансовом году (закончился 30 сентября) США потратили на помощь стране 149 млн долларов.

На сайте Госдепа говорится о том, что у США и Украины есть торговые и инвестиционные соглашения.

На сайте ЕС перечислены все способы, которыми европейские страны помогают Украине, включая финансовую помощь. С 2014 года ЕС и европейские финансовые институты оказали Украине помощь на общую сумму в 15 млрд евро, но сюда входят не только кредиты, но и гарантии.

Украина получает также помощь на двусторонней основе от таких стран, как Германия, Великобритания и Япония.

Путин никогда не дает характеристики коллегам из других стран

Отвечая на вопрос "что вы думаете о президенте Украины Владимире Зеленском", Путин сказал, что считает некорректным давать характеристики своим коллегам.

"Я всегда уклоняюсь от ответа на вопросы подобного рода, - заявил он. - Если вы обратили внимание, я даже ушедшим со своих постов бывшим лидерам соответствующих стран никогда характеристики не даю".

На самом деле Путин нередко прибегает к хлестким эпитетам в отношении политиков из других стран. Ранее Путин успел прокомментировать и Зеленского. Во время "прямой линии" в 2019 году он назвал президента Украины "талантливым человеком".

"Я помню его выступления на КВН в Москве где-то в 2000-х годах, - заявил Путин. - Все это было талантливо и смешно. Но то, что мы сейчас видели, это не смешно. Это не комедия, это трагедия. Если уж он оказался в том месте, где находится, нужно проблемы решать. Тем более он делал это ядром своей избирательной программы".

Но главный объект его нападок - бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. В 2008 году Би-би-си показала, как Саакашвили жует свой галстук во время рабочего звонка. Годом спустя Путин так прокомментировал визит Саакашвили на Украину: "Двум президентам лучше проводить ужин, если они будут ужинать без галстуков. Галстуки нынче в цене, неровен час... Ну, вы меня понимаете. А то слопает гость [президента Украины Виктора] Ющенко еще и его галстук".

В 2014 году Путин заявил, что Саакашвили "гоняют по всему миру, как вшивого по бане".

Российских фигуристок убирают со льда

Отстранение России от крупных спортивных соревнований на четыре года Путин объяснил желанием "зачистить" и "со льда убрать" российских фигуристок.

"У нас девочки в фигурном катании выступают совсем молодые, ещё дети почти. Какое они к допингу отношение имеют? Да никакого! Но они прыгают, четыре оборота делают, а никто не делает пока, ну почти никто, в женском фигурном катании. Вот их можно "зачистить" и со льда убрать в фигурном катании таким образом. Можно? Можно. А зачем? Разве это пойдёт на пользу развитию мирового спорта? Думаю, что нет".

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Молодые российские фигуристки действительно претендуют на высшие ступени олимпийского пьедестала. Некоторые из них - благодаря прыжкам в четыре оборота, которые дают больше всего баллов на соревнованиях.

Так, 15-летняя Анна Щербакова стала первой в истории спортсменкой, прыгнувшей два четверных лутца в одной программе.

Пока о планах "убирать их со льда" ничего не известно. "Чистые" от допинга спортсмены смогут выступать под нейтральным флагом, как было на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея).

СССР последним подписал с Германией пакт о ненападении

Путин на этой пресс-конференции много рассуждал об истории России. Например, он рассказал о роли Ленина и Сталина, а также о взаимоотношениях между СССР и фашистской Германией.

"Обращаю ваше внимание - это очень важно - на то, что Советский Союз последним, это было последнее государство Европы, которое подписало с Германией пакт о ненападении. Все остальные до этого подписали", - заявил Путин.

Но президент ошибся. На самом деле, Турция подписала договор о дружбе с Германией гораздо позже - 18 июня 1941 года. Турция разорвала отношения с Германией в 1944-м и объявила ей войну в феврале 1945-го.

Вопрос в том, стоит ли считать Турцию европейским государством. Часть территории страны находится на юго-востоке Европы, а часть - на юго-западе Азии. Но та же логика применима и к СССР, находившемуся одновременно в Европе и Азии.