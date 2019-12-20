Александр Хацкевич представлен в качестве главного тренера российского «Ротора» 1 20.12.2019, 12:05

Белорусский тренер возглавил футбольный клуб из Волгограда.

Белорусский специалист Александр Хацкевич объявлен новым главным тренером "Ротора", который лидирует в чемпионате ФНЛ (Д2) после 25 туров, пишет "Спорт-экспресс".

Хацкевич приступит к работе 12 января на сборе в Турции. В его штаб вошли старший тренер Максим Шацких, тренер по физподготовке Виталий Шпанюк и тренер вратарей Виталий Варивончик.

Сегодня утром новый рулевой волгоградцев посетил Мамаев Курган, возложил цветы к "Вечному огню", а также побывал на "Волгоград-Арене", где и заключил соглашение.

С января 2019 года "Ротором" руководил Игорь Меньщиков, 11 декабря он покинул свою должность и возглавил "Тюмень".

До "Ротора" Хацкевич возглавлял минское "Динамо" и "Витебск", юниорскую и первую сборную Беларуси, дубль киевского "Динамо", входил в штаб сборной Украины. С июня 2017 по август 2019 года Хацкевич руководил первой командой киевского "Динамо", с которой выиграл два Суперкубка Украины.