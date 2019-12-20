В Бразилии обнаружили редчайшую лягушку, которая не умеет прыгать 2 20.12.2019, 12:08

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Она передвигаться только шагом.

Редкая лягушка, известная как чакская филломедуза, была обнаружена в лесах на севере Бразилии. Амфибия может передвигаться только шагом из-за строения лап: ее большой палец двигается независимо от других, как у человека. Зато чакская филломедуза благодаря хорошему сцеплению может легко взбираться по ветвям и листьям. За это её даже прозвали «лягушка-обезьяна» («monkey frog»), пишет «Вокруг света».

После двух экспедиций исследователям из из Федерального университета Рио-де-Жанейро и Федерального института образования, науки и техники Рондонии наконец удалось найти филломедузу в лесистом районе муниципалитета Вильена. Эта ярко-зеленая древесная лягушка находится под угрозой исчезновения.

Животное сняли на видео: на кадрах лягушка медленно ползет по руке ученого, а затем скрывается в темноте.

По словам биолога Тиаго Балдина, который снимал это маленькое существо, чакская филломедуза играет важную роль в борьбе с болезнями, съедая в среднем 1000 насекомых-переносчиков в день.

Поскольку эти лягушки чувствительны к изменениям температуры, влажности и количества осадков, они также выступают в качестве «биоиндикаторов» уровня сохранности окружающей среды.

«По наличию или отсутствию этих животных мы можем измерить уровень деградации или благополучия того или иного региона», — сказал Балдин.

Лягушку изучают в рамках исследовательского проекта «Амфибии Южной Рондонии», цель которого — каталогизировать виды региона и сделать местное население более экологически осведомленным.