В Израиле прошла акция в поддержку независимости Беларуси 4 20.12.2019, 12:34

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Протестующие пикетировали посольство РФ.

19 декабря в Тель-Авиве у российского посольства прошла акция белорусских израильтян против имперских планов России по «интеграции» с Беларусью, а также в поддержку израильтянки Наамы Иссахар, которую арестовали российские власти, сообщает «Радыё Свабода».

Звучали лозунги на иврите и белорусском языке: «Беларусь - это не Россия», «Союз с Россией - война и нищета», «Верните Нааму домой».

В начале пикета с российского посольства вышли ее сотрудники, которые имели претензии к пикетчикам, сообщил организатор акции Борис-Давид Болте:

«Аргументом сотрудников посольства было убеждение, что мы, мол, один народ, всю жизнь жили в одном государстве».

Акция прошла под израильским и белорусским национальным бело-красно-белым флагом.