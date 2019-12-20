CМИ: Кульчий возглавит «молодежку» московского «Динамо» 20.12.2019, 13:13

Александр Кульчий

У известного в прошлом белорусского футболиста есть опыт работы в этой российской команде.

Основным кандидатом на пост главного тренера молодежной команды московского "Динамо" является Александр Кульчий. Об этом сообщает sport-express.ru. Воспитанник гомельской школы футбола и рекордсмен сборной Беларуси по количеству матчей (102) играл за "бело-голубых" в 1997-1999 годах, стал обладателем бронзовой медали. У 46-летнего специалиста есть опыт и тренерской работы в московском клубе — он помогал Сергею Чикишеву в "Динамо-2" в сезоне-2016/17, когда команда выступала в ПФЛ.

По ходу нынешнего года Кульчий принял "Гомель", однако спасти клуб от вылета в первую лигу не сумел. Тренерский пост в молодежной команде "Динамо" свободен после перехода Кирилла Новикова в основу. Дубль "бело-голубых" занимает первое место с семиочковым отрывом от идущего на втором месте ЦСКА.