Видеохит: В Нью-Йорке роботы наряжают елку и поют праздничные песни 20.12.2019, 13:18

А также раздают кофе.

Нью-йоркский универмаг Bloomingdale's в сотрудничестве со швейцарской компанией ABB Robotics запустили проект с "рождественскими роботами". Об этом сообщает liga.net cо ссылкой на Futurism.

В нескольких витринах магазина роботы устраивают шоу.

В первой четыре роборуки украшают елку шарами, а затем снимают их, чтобы повторить 30-минутный процесс снова.

Во второй витрине квартет роботов исполняет рождественские мелодии на музыкальных инструментах: бубне, колокольчике и цифровом ксилофоне.

На третьей витрине три робота предлагают прохожих подпевать рождественским песням.

После посещения магазина покупатели получают кофе – тоже от робота.