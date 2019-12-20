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Видеохит: В Нью-Йорке роботы наряжают елку и поют праздничные песни

  • 20.12.2019, 13:18
Видеохит: В Нью-Йорке роботы наряжают елку и поют праздничные песни

А также раздают кофе.

Нью-йоркский универмаг Bloomingdale's в сотрудничестве со швейцарской компанией ABB Robotics запустили проект с "рождественскими роботами". Об этом сообщает liga.net cо ссылкой на Futurism.

В нескольких витринах магазина роботы устраивают шоу.

В первой четыре роборуки украшают елку шарами, а затем снимают их, чтобы повторить 30-минутный процесс снова.

Во второй витрине квартет роботов исполняет рождественские мелодии на музыкальных инструментах: бубне, колокольчике и цифровом ксилофоне.

На третьей витрине три робота предлагают прохожих подпевать рождественским песням.

После посещения магазина покупатели получают кофе – тоже от робота.


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