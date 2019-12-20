Финляндия и Швеция заключили соглашение о военно-стратегической концепции 20.12.2019, 13:32

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Cоюз создается в противовес России.

Финско-шведское оборонное сотрудничество сделало конкретный шаг вперед в Хельсинки, когда финский начальник обороны генерал Тимо Кивинен и его шведский коллега генерал Микаэль Биден подписали соглашение о военно-стратегической концепции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Концепция имеет целью реализовать на практике имеющуюся политическую волю по усилению оборонительных возможностей обеих стран. Стабильность в регионе Балтийского моря и на Крайнем Севере имеет большое значение для Финляндии и Швеции.

Договор можно рассматривать как еще одно средство для создания надежного противовеса усилению военного присутствия и активности, прежде всего российской, в этом районе.

"Сотрудничество Швеции с Финляндией важно. Наши объединенные возможности - это гарантии повышенного порога в нашем общем районе", - сказал Биден.