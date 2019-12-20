Минтранс России рекомендует судам не заходить в район Крымского моста 6 20.12.2019, 13:36

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Фото: ria.ru

Что происходит?

Министерство транспорта России не рекомендует судам выходить в акваторию Керченского моста с 21 по 25 декабря. Как сообщает пресс-служба Минтранса, это связано «с проведением технологических работ», передает «Крым Реалии».

«Напоминаем о необходимости неукоснительного соблюдения всех мер безопасности при прохождении акватории моста», – говорится в сообщении.

Ранее Ростехнадзор заявил, что Керченский мост «технологически готов» принимать поезда, а Росавтодор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию железнодорожной части моста.

Напомним, 8 ноября стартовала продажа билетов на поезда, которые будут следовать по Керченскому мосту. По информации оператора перевозок «Гранд Сервис Экспресс», первый состав «Таврия» отправится с Московского вокзала Санкт-Петербурга 23 декабря.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин может принять участие в открытии железнодорожного движения по Керченскому мосту.