Сенат США утвердил заместителя Помпео 20.12.2019, 14:00

Его кандидатуру поддержали 90 законодателей.

Сенат США проголосовал в четверг за утверждение Стивена Бигана заместителем государственного секретаря. Его кандидатуру поддержали 90 законодателей, трое высказались против, сообщает CNN.

Биган займет вторую высшую должность в Государственном департаменте на фоне бурных спекуляций относительно политических амбиций государственного секретаря Майка Помпео.

В многочисленных интервью Помпео отрицал намерение баллотироваться в Сенат, несмотря на частые поездки в свой штат Канзас и другие дела, которые намекают на это.

Если Помпео решит баллотироваться и оставить свой пост, Биган стал бы главным действующим дипломатом США.

Биган возьмет на себя обязанности Джона Салливана, который переезжает в Москву после того, как его утвердят послом США в РФ.

Сейчас Биган выполняет функции специального представителя США по Северной Корее, на должность которого он был назначен в августе 2018 года.

Старший представитель Государственного департамента заявил, что Биган сохранит портфель в отношении Северной Кореи, даже если его утвердят на должность заместителя.