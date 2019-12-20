Голосовой помощник «Алиса» стал рассказывать сказки на белорусском языке 20.12.2019, 14:02

В их озвучке участвовали Лявон Вольский и Shuma.

Яндекс записал для голосового помощника "Алиса" сказки на белорусском языке, сообщает "Еврорадио". В озвучке участвовали белорусские музыканты. Лявон Вольский начитал сказку "Баран бок абадран", певица Shuma рассказала "Сляпы, глухі і бязногі", а музыканты группы записали дуэтом сказку "Піліпка-сынок". Все артисты сами выбрали истории, которые им ближе, и прочитали так, как читали бы собственным детям.

Для того, чтобы голосовой помощник прочитал сказку, нужно сказать: "Алиса, поставь сказку от Лявона Вольского". Правда, просить придется по-русски, а в белорусских словах голосовой помощник "Яндекса" путает ударения.

Разработчики уточняют, что очень важен правильный порядок слов. "Алиса, поставь сказку от Лявона Вольского" — правильно. "Алиса, есть ли у тебя сказки Вольского" — неправильно.

"Сказки Алисы слушают всей семьёй, а некоторые взрослые любят их даже больше, чем дети, — рассказывает директор по развитию Яндекса в Беларуси Евгений Лашкевич. — Народные сказки рассказывают о взаимовыручке, смелости, добре, справедливости — и мы очень рады, что теперь в Беларуси их будут слушать на родном языке".