Лукашенко - Путину: У нас единая граница и таможня на западе 2 20.12.2019, 14:19

Диктаторы ведут переговоры об «интеграции» в Санкт-Петербурге.

Лукашенко отметил, что у Беларуси и России создано единое оборонное пространство, противовоздушная оборона, группировка войск, а также единое пространство для работы спецслужб.

Об этом диктатор заявил сегодня в Санкт-Петербурге на встрече Путиным, передает БелТА.

"Никаких проблем у России нет для полетов над Беларусью. Мы всегда обеспечиваем исключительно порядочно. У нас никогда не было с вами вопросов по поводу перевозок авиатранспортом. Наши аэропорты работают очень эффективно. Даже с нашими областями работают неплохо", - добавил Лукашенко.

"Мы всегда констатировали, что у нас нет никаких вопросов к нашим дипломатическим ведомствам. У нас единая граница, таможня на западе. 110 млн т грузов перемещается сегодня с востока на запад и с запада на восток через Беларусь. Это работают единая таможня, граница", - заметил Лукашенко.

Путин в своем вступительном слове обратил внимание, что встреча проходит непосредственно перед мероприятиями на высшем уровне в "интеграционных" форматах. "Совсем недавно 8 декабря мы отметили 20-летие подписания "союзного договора". Хочу сразу сказать: несмотря на то, что многое (мы с вами это констатировали) не сделано, все-таки результаты работы в рамках этого документа значительные. Мы когда начинали этот процесс, товарооборот был $9 млрд. Сейчас он $35,5 млрд. Это зримый результат. Кроме того, есть вопросы, которые мы решили в социальной сфере", - сказал Путин.

"Знаю, что наши коллеги активно работали после нашей предыдущей встречи (в Сочи 7 декабря. - Прим. БелТА). Очень рады вас видеть для того, чтобы эту дискуссию продолжить", - добавил российский правитель.