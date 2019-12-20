План Г Янка Грыль, «БелГазета»

20.12.2019, 14:38

2,213

Что происходит в экономике?

Как известно, в любой непонятной ситуации у крепкого хозяйственника есть два варианта действий. Первый - условно говоря, план А: все делать, как обычно, авось и на этот раз пронесет. Второй - план Б: пожаловаться начальству, чтоб списало долги, разогнало конкурентов, выдало новые кредиты и т.п. Специфика текущего момента в том, что план А давно не работает, а прогнозируемые последствия осуществления плана Б таковы, что даже не склонные к рефлексии крепкие хозяйственники начинают ностальгировать по плану А.

Хуже всех, как обычно, ведет себя народец. Во-первых, из обещанного по плану А ему мало чего досталось. Во-вторых, по плану Б, он, скорее всего, расстанется с тем немногим, чем обзавелся до начала его реализации. Народец подозревает, что начальство сейчас занято реализацией третьего варианта - назовем его «план Г».

СЕЗОННАЯ АФФЕКТИВНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

Общие переживания, как обычно, точно и афористично выразил на днях правитель. «С утра напакостят так… После докладов министров жить не хочется. К обеду вроде какое-то солнце показалось из-за туч. К вечеру - обратно. Потом ночь не спишь», - поведал Лукашенко на встрече с учащимися и преподавателями медвузов в пятницу, 13 декабря.

Лукашенко не преувеличивает. Если вы посмотрите пять-шесть роликов любимого региональными СМИ жанра «Опрос белорусов ни о чем прямо на улице», то общее настроение всех, кто имел неосторожность подвернуться корреспондентам под руку, независимо от возраста, достатка и политических взглядов, можно описать одной фразой: лучше не будет.

Списать всю эту симптоматику на сезонные аффективные расстройства не получится. Вон, даже президента зацепило, а он у нас крепок и духом, и телом, в отличие от участников и организаторов опросов. Похоже, все это план Г, и он работает.

Надо отдать должное начальству: оно тоже что-то почувствовало. Процитируем директора Белорусского института стратегических исследований Олега Макарова, высказавшегося по частному вопросу, но фактически затронувшего гораздо более широкую тему: «Не увидел за последнее время вообще никаких позитивных нарративов. Все, что касается Беларуси, говорим ли мы об интеграции, о каких-то экономических возможностях, нигде за последнее время не услышал позитивной повестки. Везде какие-то сценарии апокалипсиса». Насчет апокалипсиса, возможно, перебор, но в целом диагноз правильный: дефицит позитивных нарративов.

Кто, кстати, эти нарративы должен генерировать, подбрасывая электорату позитивчик? Обычно этим занимается начальство: вот спикеры, рассказывающие об инвестициях в инновации, вот статистика, подтверждающая, что уже завтра наше солнечное сегодня станет лучше, чем вчера, а пока нужно стиснуть зубы и притерпеться. Проблема в том, что последний кризис отучил электорат верить спикерам и цифрам, а господствовавшие много лет в информационном поле экономические нарративы пообносились и поистерлись.

НАРРАТИВ ПРО ЭКСПОРТ

Старики говорят, что в былые времена белорусы меньше ныли и больше работали, поскольку у них был позитивный нарратив - экспортоориентированность, обеспечиваемая наличием платежеспособного спроса на внешних рынках. Последнее время с товарным экспортом из нашего синеокого «сборочного цеха» происходит что-то не то. Недаром в мае президент возложил персональную ответственность за «обеспечение экономического роста страны преимущественно за счет внешнего спроса» персонально на премьер-министра Сергея Румаса.

Справка «БелГазеты». По данным Белстата, в январе-октябре 2019г. внешнеторговый оборот товаров РБ составил $59,199 млрд, в том числе экспорт - $27,337 млрд, импорт - $31,862 млрд. К аналогичному периоду 2018г. из расчета в текущих ценах оборот белорусской внешней торговли товарами составил 98,4%, экспорт - 96,4%, импорт - 100,1%. По итогам января-октября 2019г. в натуральном выражении экспорт упал на 1,5% к аналогичному периоду прошлого года, импорт вырос на 3%. Средние цены экспорта уменьшились на 2,1%, импорта - на 2,8%.

Итак, -1,6% внешней торговли товарами, -3,6% экспорт, +0,1% импорт. В 2020г., скорее всего, легче не будет: на развивающихся рынках еще в 2018г. состоялось бегство капиталов в США, так что у них денежки сейчас тоже нет; с Россией у нас, как известно, сплошное углубление интеграции; рынок ЕС как был, так и остался для белорусских товаров на замке.

Конечно, не только Беларусь находится сегодня в такой ситуации. Наша страна растет медленнее, чем глобальная экономика, которая, в свою очередь, обгоняет по темпам роста глобальную торговлю. Соотношение двух последних показателей означает, что прежняя модель глобализации не работает, происходит распад еще вчера единого глобального экономического пространства на макрорегионы.

Справка «БелГазеты». Рост глобальной экономики, согласно прогнозам МВФ и рейтинговых агентств, по итогам 2019г. составит 2,6-3%. Рост оборота глобальной торговли к началу 2020г., согласно прогнозу ВТО, составит 1,2%.

ВТО, куда Беларусь вот-вот вступит, 12 декабря в лице генерального директора Роберту Азеведу предупредила: в 2020г. «неблагоприятные тенденции могут стать еще более негативными». Согласно представленному организацией докладу, торговые барьеры достигли рекордной высоты и «наносят ущерб экономическому росту, созданию рабочих мест и покупательной способности во всем мире». США как раз накануне фактически заблокировали работу апелляционного суда ВТО, делая невозможным арбитраж международных торговых споров. Понятно, что в 2020г. торговые войны не закончатся. Высока вероятность, что саму ВТО, как и предсказывала «БелГазета» два года назад, американцы доломают аккурат к моменту вступления туда Беларуси или чуть позже.

Справка «БелГазеты». Согласно подсчетам ВТО, импортные пошлины и другие торговые ограничения еще к концу 2018г. затронули 7,5% общего объема импорта в мировой торговле. В сравнении с 2009г., когда барьеры касались импорта товаров в объеме порядка $73 млрд (0,6% мирового импорта), к началу 2019г. ограничения международной торговли затронули товары на $1,46 трлн (7,5% мирового импорта).

Для позитивного нарратива нужно сделать всего ничего: или найти для белорусских тракторов и сгущенки пару новых, перспективных рынков объемом с рынок РФ, либо уговорить президента США Дональда Трампа свернуть торговые войны и разгром ВТО.

НАРРАТИВ ПРО ИНВЕСТИЦИИ

Старики рассказывают, что раньше крепкие хозяйственники сами инвестировали в экономику - сколько имели и как умели, такой тогда был позитивный нарратив. Увы, большого счастья им это не принесло - не то что завалить Европу с Евразией цементом и ДСП не удалось, а даже заместить импорт зубочисток не получилось. С опозданием, зато с неподдельным энтузиазмом наше чиновничество соскочило в господствующую экономическую парадигму, в которой создавать производства и рабочие места не нужно - достаточно создать условия, при которых в Беларусь придут прямые иностранные инвестиции (ПИИ) и сделают все, как доктор прописал. Странное дело, но и с ПИИ все тоже не так однозначно.

Справка «БелГазеты». По данным Белстата, в реальный сектор экономики (кроме банков) иностранные инвесторы вложили в январе-сентябре 2019г. $7,1 млрд против $7,7 млрд за 9 месяцев 2018 г., т.е. инвестиции сократились на $600 млн. Основными инвесторами выступили субъекты хозяйствования России (44,2% поступивших инвестиций), Великобритании (19,7%), Кипра (6,6%). Поступление ПИИ составило $5,2 млрд против $6,1 млрд в январе-сентябре 2018г., или 77,8% всех иностранных инвестиций.

На недавнем инвестиционном саммите ЕБРР для стран - участниц «Восточного партнерства» премьер-министр РБ очень ярко и убедительно описал потенциальным инвесторам их будущее счастье: «Инвестор, который приходит на наш рынок, должен понимать это и учитывать, что внутренняя емкость рынка не очень большая». Ага, так, может, и идти вместе с ПИИ мимо, куда глаза глядят? Нет, мимо нас не проскочишь, мы окно в ЕАЭС и мост между Востоком и Западом: «Мы являемся страной - участницей ЕАЭС, через РБ инвестор получает доступ к 170-миллионному рынку ЕАЭС». А если инвестор сразу приходит в другую страну ЕАЭС - скажем, на 140-миллионный рынок РФ? Да ну! Не может иностранный инвестор пройти мимо Беларуси просто так, не тряхнув мошной: «В Беларуси низкая инфляция, конвертируемая валюта, ее курс в последние годы стабильный. Таким образом, макроэкономическая ситуация способствует приходу инвесторов».

Теперь взглянем на ситуацию глазами самого инвестора. На фига ему возиться и рвать душу за белорусский флаг во имя получения контроля над хозяйствующим субъектом в юрисдикции РБ? Нормы прибыли по отраслям довольно скромные, риски экспортоориентированной экономики высокие. Между тем, если вложить денежку в финансовые активы - хотя бы долговые валютные гособлигации РБ - это даст до 7,25% годовых при меньших рисках. А можно и во что-нибудь поинтереснее вкладываться.

Открываем доклад о мировых инвестициях Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) за 2018г.: «Инвестиции в новые проекты сокращаются, а обрабатывающая промышленность уже не один год переживает спад... Объемы ПИИ снижаются во всех секторах». Открываем тот же доклад за 2019г.: «Постепенное открытие развивающихся рынков во всем мире, стимулировавшее ПИИ до конца 2000-х гг., больше не стимулирует их в такой же степени... Снижение нормы прибыли на ПИИ является ключевым фактором в долгосрочной перспективе». И оно, скорее всего, продолжится. Торговые войны снижают трансграничную мобильность капитала, а сокращающееся количество сделок M&A еще больше портит статистику по ПИИ.

Справка «БелГазеты». По данным ЮНКТАД, глобальные потоки ПИИ продолжили сокращаться в 2018г., показав падение на 13% - до $1,3 трлн. ПИИ в развитые страны достигли самого низкого уровня с 2004г. (-27%), в развивающиеся - остались стабильными (+2%), в страны с переходной экономикой - сократились на 28%, до $34 млрд. Среднемировая доходность ввозимых ПИИ упала с 8,1% в 2012г. до 6,8% в 2018г., для развитых стран - с 6,7% до 6% соответственно, для развивающихся - с 10% до 7,8%, для стран с переходной экономикой - с 14,4% до 11,8%.

Скорее всего, не захлестнет Беларусь девятый вал ПИИ и в 2020г. Будем честны: три четверти разговоров о них - это даже не про инвестиционную привлекательность, а про поиск того парня, который обеспечит за тебя экономический рост и рабочие места.

НАРРАТИВ ПРО ДОХОДЫ

Старики рассказывают, что раньше, когда Беларусь была еще не «страной для жизни», а «сильной и процветающей», люди при повышении зарплат перед выборами действительно верили, что их благосостояние вырастет. Сейчас этого и близко нет: от 2020г. электорат ждет выхода на полное возмещение себестоимости ЖКУ и ослабления нацвалюты из-за скачка зарплат. Вечным фоном этих опасений стало покопеечное повышение цен на топливо и ожидание роста тарифов на электроснабжение. Не добавляет оптимизма и общее ощущение того, что налогов становится все больше.

Да, сейчас полегче сравнительно с 2016-17гг., но докризисный уровень благосостояния так и не восстановился. Модель потребления, воссоздаваемая белстатовским выборочным исследованием домохозяйств, вероятно, близка к реальности: BYN700 нетто у папки, BYN700 нетто у мамки - вот тебе счастливая белорусская семья, ежемесячно потребляющая на BYN950.

Справка «БелГазеты». По данным Белстата, в октябре 2019г. номинальная начисленная средняя зарплата составила BYN1123,4. По результатам выборочного обследования домохозяйств, в январе-сентябре 2019г. располагаемые ресурсы на домохозяйство составили BYN1341,4 в месяц, в т.ч. в городах и поселках городского типа - BYN1442,5, на селе - BYN1076,2. Денежные расходы в расчете на домохозяйство достигли BYN1274,2 в месяц, из которых BYN951,6 (74,7%) приходится на потребительские расходы. В структуре последних доля расходов на питание составила 38,9%, непродовольственные товары - 32,2%, оплату услуг - 26,1%.

Белорусы любят ожесточенно спорить, где и у кого зарплата больше. Но это неправильная постановка вопроса. Правильная - хватает ли этих цифр, с нулями и без, для воспроизводства квалифицированной рабочей силы. На КЭФ-2019 министр финансов Максим Ермолович совершенно верно заметил, что главный вызов для отечественного госсектора сегодня - дефицит рабочей силы. Следовательно, тех цифр, которые нам показывает статистика, либо не хватает для воспроизводства пресловутых human resources, либо human resources эти суммы не видят.

В пользу первого варианта говорит уровень закредитованности населения, пока отстающий от аналогичного российского показателя, но обнаруживающий тенденцию к неуклонному росту.

Проблема любого кредита в том, что его приходится отдавать, однако после достижения определенного уровня закредитованности отдать уже невозможно. Если кто забыл: в развитых странах в 2007-08гг. тоже все начиналось с ипотечных кредитов, а закончилось мировым финансовым кризисом и последовавшей за ним многолетней Великой Рецессией.

Справка «БелГазеты». По подсчетам ресурса banki24.by, сумма кредитов, выданных населению за последние 12 месяцев (с ноября 2018г. по октябрь 2019г.) достигла рекордной отметки BYN9,823 млрд. Ежемесячный объем выдаваемых населению кредитов в октябре оценивался в BYN947 млн., что в 4 раза превышает этот показатель в начальной стадии кредитного бума (2016г.). Рекордными темпами растет и кредитная задолженность физлиц банкам, непрерывно обновляющая исторический максимум и достигшая в октябре BYN13,5 млрд.

Характерно и потребительское поведение на валютном рынке. Стоило начальству слегонца приослабить рубль в конце ноября - и народец активизировал покупку валюты, почти прекратив ее продажу (чистая продажа гражданами за ноябрь - $2,4 млн) и заставив вспомнить старые добрые времена беготни в обменник и обратно. Из чего нетрудно заключить, что в 2020г. граждане будут испытывать острые позывы к таким же реакциям на капризы конъюнктуры.

Справка «БелГазеты». В ноябре 2019г. объем продажи валюты физлицами снизился на $79,9 млн и достиг полугодового минимума - $789,6 млн. Особенно существенно упал объем продажи наличной валюты - на $64,2 млн, до $623,5 млн. Продажа безналичной валюты сократилась на $15,7 млн и составила $166,1 млн. При этом по отношению к ноябрю 2018г. продажа валюты выросла на $63,8 млн. Спрос на покупку валюты гражданами упал к октябрю 2019г. на $32,4 млн, однако в годовом исчислении увеличился на $71,5 млн, до $787,1 млн. Покупка безналичной валюты не снизилась в сравнении с предшествующим месяцем, а выросла на $5,7 млн, до $245,1 млн., обновив максимум за период с декабря 2014г. При этом наличной валюты физлица приобрели в ноябре на $38,1 млн меньше, чем в октябре, - $542 млн.

Очевидно, в 2020г. власть, чтобы склонить народец к созидательному труду и ответственному голосованию на президентских выборах, вынуждена будет изобретать какую-то новую мотивацию, отличную от средней зарплаты или стабильности валютного курса. Так сказать, новый позитивный нарратив индивидуального потребления. И похоже, что одним только нарративом - без какого-либо позитива - уже не обойтись.

Янка Грыль, «БелГазета»