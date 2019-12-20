Акции Tesla рекордно выросли 20.12.2019, 14:57

Стоимость акций более чем вдвое превысила зафиксированный в июне 2019 года минимум.

Стоимость акций американского производителя электромобилей Tesla впервые превысила отметку $400, сообщает The Wall Street Journal.

В ходе торгов в четверг 19 декабря акции компании достигли $406,85 за бумагу, а завершили сессию на уровне $404,04.

Таким образом стоимость бумаг более чем вдвое превысила минимум, зафиксированный в июне 2019 года. Тогда стоимость акций компании опустилась до $178,97.

Аналитики связывают рост акций Tesla с началом производства электрокаров на новом заводе компании в Шанхае — Gigafactory 3.

В то же время инвесторы все еще высказывают опасения по поводу прибыльности Tesla, финансовых потребностей компании и ее способности наращивать производство.

Напомним, что первый завод компании Tesla в Европе Gigafactory 4 расположится в Берлине.