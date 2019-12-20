Ученые назвали необычный способ продлить жизнь 20.12.2019, 15:09

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Исследователи постарались учесть все факторы, которые влияли на каждого пациента.

Поход в галерею или музей может продлить вам жизнь. К такому выводу пришли ученые Университетского колледжа Лондона, изучив данные о здоровье и увлечениях нескольких тысяч англичан старше 50 лет, пишет BBC.

Исследователи анализировали массив данных, собранных в ходе Английского лонгитюдного исследования старения, которое проводится по всей Англии уже 17 лет. Это масштабное и долгое исследование интересно само по себе — за 17 лет его авторы собрали подробнейшие данные о 18 тысячах англичан, включая их увлечения до и после пенсии и состояние здоровья.

Исследование об искусстве было менее масштабным — его авторы проанализировали данные 6710 человек, давших на это согласие. Понятие искусства в исследовании трактуется максимально широко — приобщением к нему авторы считают походы в кино, на выставки, на концерты или в музеи.

Ученые пришли к выводу, что участники исследования, один-два раза в год посещавшие галереи, имели более низкий шанс умереть в течение контрольного периода, то есть в течение 14 лет после того, как зарегистрировались для исследования в 2004 году.

Исследователи постарались учесть все факторы, которые влияли на каждого пациента — состояние здоровья, уровень дохода и социальный статус, поведенческие привычки и многое другое. Даже с учетом всех этих факторов для каждого участника исследования взаимосвязь между искусством и продолжительностью жизни четко прослеживается, говорят ученые.

В группе людей, приобщавшихся к искусству лишь изредка, вероятность смерти в течение контрольного периода была на 14% ниже, чем у тех, кто чужд искусству вообще. В первой группе в течение контрольного периода скончались 809 человек из 3042, во второй — 837 из 1762.

Однако здоровее всех оказались участники, посещавшие галереи, концертные залы и кинотеатры регулярно, то есть в среднем каждые два месяца. В группе таких участников умерли 355 из 1906 человек, то есть, по оценке ученых, вероятность смерти в течение контрольного периода была на 30% ниже, чем у тех, кто не любит никакое искусство вообще.

Искусство, конечно, не решающий фактор в вопросе продолжительности жизни, говорит одна из авторов исследования, профессор факультета исследований поведения и здоровья Университетского колледжа Дейзи Фанкур.

«Другие аспекты поведения — курение, употребление алкоголя, физическая активность — безусловно, являются более важными с точки зрения продолжительности жизни факторами. Однако и эти аспекты поведения, которые большинство людей не считают связанными со здоровьем, также играют роль с точки зрения продолжительности жизни», — сказала она в беседе с Си-эн-эн.

Как это объяснить?

Авторы исследования рассматривают искусство как разновидность мультимодальной терапии. В психологии так называют комплексный подход к пациенту, при котором предметом внимания врача становятся сразу несколько граней его здоровья — от биологических функций до образов, занимающих сознание.

«В рамках медицинских исследований приобщение человека к искусству в качестве зрителя можно напрямую связать с продолжительностью жизни, благодаря его способности облегчать хронический стресс и депрессию и давать эмоциональные, когнитивные и социальные ресурсы, необходимые для преодоления проблем», — пишут ученые.

Итак, искусство полезно для психики. Это один из факторов, о котором говорят исследователи.

Второй фактор — это социальный капитал, который дает человеку приобщение к искусству. Во-первых, ученые видят четкую связь между одиночеством и ранней смертью. Во-вторых, искусство помогает человеку увеличить когнитивный потенциал и эмпатию, которые помогают нам преодолевать стресс.

Наконец, выход в общество помогает человеку вести активный образ жизни, который связывают со здоровьем сердечно-сосудистой системы.

«Мы считаем, что роль может играть ощущение осмысленности жизни», — говорит Фанкур.

Авторы исследования отмечают, что не первыми пришли к выводам о взаимосвязи искусства и здоровья, похожие мысли высказываются в докладе Всемирной организации здравоохранения, опубликованном в ноябре.

Однако авторы обоих работ признают, что эта взаимосвязь изучена далеко не до конца.