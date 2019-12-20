Плач Лукашенко 3 Павел Кириллов

20.12.2019, 15:15

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История разгромного доклада депутата Сергея Антончика.

25 лет назад в Верховном Совете, тогдашнем белорусском парламенте, был зачитан доклад о коррупции во властной верхушке. Точнее, в среде молодого президента, а Александр Лукашенко на тот момент не правил Беларусью и полгода. Его реакцией на антикоррупционные расследования стали слезы и первая жесткая цензура.

Сяргей Антончык падчас жнівеньскіх падзей 1991 года﻿﻿﻿

Клин клином вышибали

Этот доклад зачитал депутат от Оппозиции БНФ Сергей Антончик, который в свое время был заместителем у Лукашенко, главой антикоррупционной парламентской комиссии, откуда тот стремительно и сделал свою политическую карьеру. Лукашенко зачитал свой знаменитый доклад о коррупции годом ранее, в декабре 1993 года, а уже 20 июля 1994-го стал президентом.

Ситуация выглядела, как в пословице «Клин клином вышибали». Во-первых, по Лукашенко ударили его же «фишкой» — антикоррупционными расследованиями, а во-вторых, это сделал самый что ни на есть народный депутат и политик. Сергей Антончик был рабочим одного из минских заводов и стоял во главе массовых забастовок рабочих в начале 1990-х, когда на площадь Независимости в столице выходило 100 тысяч манифестантов. Из доклада Антончика словно следовало нынешнее модное: «Можем повторить!»

Кстати, в БНФ не все одобрили, чтобы Антончик зачитывал свой доклад. Причиной была в том числе банальная ревность со стороны соратников, что таким образом появится новый лидер и в оппозиции, и во всей стране. В результате доклад Антончик зачитывал от своего имени, а не от имени Оппозиции БНФ.

Как бы то ни было, это выступление 20 декабря 1994 года стало первой частью серьезного противостояния между Лукашенко и оппозицией. Второй стала известная голодовка фронтовских депутатов накануне референдума-1995, когда спецслужбы их избили и выбросили попросту из зала парламента ночью. А вскоре были новые выборы в Верховный Совет очередного 13-го созыва, в котором не оказалось ни одного члена Белорусского народного фронта.

«Кадровая» коррупция

Сяргей Антончык і гарэлка "Сляза Лукашэнкі"

Сергей Антончик называет свой доклад 25-летней давности актуальным и по сей день. А тогда он охарактеризовал его как экзамен для молодого президента и его команды. Расследование Антончику помогли провести более 200 человек: «Это — следователи, оперативные работники, прокуроры, эксперты, аналитики, налоговые инспекторы, сотрудники министерств. Среди них — пять полковников контрразведки, которые работали долгое время за границей, рискуя своей жизнью ради нашего Отечества».

Еще одним поводом для доклада, по словам Антончика, было то, что народ интересовал ответ на простой вопрос: «Почему всего через несколько месяцев президентства Лукашенко резко ухудшилась наша жизнь?»

Главный же тезис доклада прозвучал так: «Беларусью управляют несколько мафиозных кланов: аграрный, промышленный, чернобыльский, торгово-внешнеэкономический».

Особенно досталось, кроме самого Лукашенко за особый подбор кадров, тогдашнему премьер-министру Михаилу Чигирю, который через несколько лет перейдет в оппозицию, и главе Управы делами президента Ивану Титенкову, который позже прославился тем, что порвал бело-красно-белый флаг, снятый с Дома правительства в результате упомянутого выше так называемого референдума 1995 года о смене символики и языковом вопросе.

Чигирь в докладе Антончика фигурировал в связи с фактами нецелевого использования кредитов.

Антончик цитировал документы проверки: «Обнаруженные массовые факты нецелевого использования кредитных ресурсов. Например, на открытой кредитной линии на проведение весенних полевых работ использовано около пятиста миллионов рублей на другие цели. На них закуплено вино, шампанское, сантехника для коттеджей и другие товары».

И еще: «Систематически предоставлялись ссуды Министерству хлебопродуктов, но ни разу не проверялось, как они используются. Как результат — зерно на эти деньги почти не поступало, деньги пошли иностранным коммерсантам».

Другая операция «Белагропромбанка» под руководством Чигиря, по тексту расследования, не дала возможности построить крестьянам свои дома: «Правительство выделило огромные деньги для выдачи кредитов на строительство домов для колхозников и других жителей сельской местности. Фактически же «Белагропромбанк» эти кредиты выдавал начальникам для строительства коттеджей и на другие цели, но только не простым пахарям».

И вот вывод, касающаяся кадровой политики молодого президента: «Александр Лукашенко, работая председателем комиссии по борьбе с коррупцией, все это хорошо знал и .. молчал, хотя должен был передать документы о возбуждении уголовного дела против участников аферы. Вместо этого Лукашенко «наказал» Чигиря должностью премьер-министра».

Почти каждый житель Беларуси уверен, заявил тогда Сергей Антончик с парламентской трибуны, что мы настолько бедны, что не можем платить за энергоносители: «Нас все время в этом убеждали правительственные средства массовой информации. На самом деле выясняется, что этот долг возникает потому, что нас постоянно обворовывают. К этому мы привыкли... Обидно только, что аферисты вместо скамьи подсудимых попадают в правительственные кресла. Так было при Кебиче. Ничего не изменилось и при новом царе».

Ивана Титенкова Антончик назвал ключевой фигурой в команде Лукашенко и даже серым кардиналом: «Многие люди говорили мне: не включай Титенкова в доклад — Лукашенко все равно его не сдаст. И приводили доводы: Титенков знает, что предвыборную кампанию Лукашенко финансировали не только белорусские, но и российские фирмы. Естественно, они деньгами просто так не бросаются. Теперь уже требуют «отдачи» в виде собственности, выгодных контрактов и так далее. А использование иностранных денежных средств — это более чем нарушение закона о выборах президента».

Антончик возмущенно перечислял то, что делала новая власть: «заселили своего шефа на дачу, перед этим установив погрансистему вокруг ограждения. Затем власть забрала в свое распоряжение заповедники и народные промыслы». Заявил депутат и о полученных членами президентской команды квартирах и даже магазинах, о фактах сращивания властных структур с коммерческими. Кстати, после доклада против Антончика последовал судебный иск от Титенкова за «оскорбление достоинства» ...

Чего стоят слезы Лукашенко?

Вывод Антончика насчет сути коррупции в окружении Лукашенко был следующим: «Мы имеем яркий пример особого вида коррупции — кадровой. И если коррупция вообще — это использование чиновником должностного положения для получения привилегий в любой форме, то кадровая коррупция — это использование руководителем компромата на низшего чиновника для укрепления своей власти. Таким образом, сделав подчиненного зависимым, министр, начальник района или президент получает ничем не ограниченную власть, используемую в частных интересах».

А к самому Лукашенко Антончик обратился так: «Подумайте, может, вам есть смысл уйти. За стенами этого зала лежит истерзанная, обворованая, многострадальная Беларусь. Она уже просто не выдержит дилетантства и предательства на высоких государственных должностях и в депутатских креслах».

Лукашенко, который слушал доклад вместе с депутатами и вытирал платком слезы, заявил в ответ, что если факты подтвердятся, то он готов к отставке. Но Администрация президента сделала все, чтобы народ попросту не узнал о них. Были отменены прямые телерадиотрансляции доклада, хотя парламент принял соответствующее решение, а государственные газеты от «Советской Белоруссии» до «Звезды» общим тиражом более миллиона экземпляров вышли с белыми пятнами вместо доклада на своих полосах.

Ответственность за цензуру взял на себя тогдашний начальник Управления общественно-политической информации Администрации президента Александр Федута — и подал в отставку.

После этого доклад 100-тысячным тиражом напечатала газета «Свобода». А интернета тогда не было.

Павел Кириллов, «Новы Час»