Белорусы начали отказываться от туров в Египет 7 20.12.2019, 15:53

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В прошлом году белорусы чаще всего ездили отдыхать именно в эту страну.

У белоруса, который умер в Хургаде 17 декабря, предположительно был сердечный приступ. Однако заключение о его смерти в Беларусь еще не поступило и говорить об этом однозначно нельзя. Несмотря на то, что причины четырех смертей в Египте могли быть разными, в Минспорта и туризма уже начали обращаться люди, которые хотят отказаться от поездок на курорт, пишет tut.by.

Вчера СМИ сообщили о том, что в Египте умерли еще два белорусских туриста.

17 декабря перед посадкой на рейс Хургада — Минск в аэропорту Хургады стало плохо 51-летнему белорусу. Он был на отдыхе с супругой и 14-летней дочерью.

— Во время посадки мужчине стало плохо, вызвали врачей — и его сняли с рейса. Его начало колотить, он захрипел, потом потерял сознание. Медик на борту начал реанимацию, потом приехали египетские врачи и мужчину забрали, — рассказал один из пассажиров рейса.

К сожалению, египетским медикам не удалось спасти белоруса. Предположительно у него был сердечный приступ.

Страховала туристов компания «Белнефтестрах». Там рассказали, что сейчас занимаются репатриацией тела. Возможно, его доставят в конце этой или начале следующей недели. Документы, где указана причина смерти, еще не пришли.

В декабре в Шарм-эль-Шейхе также скончалась 59-летняя белоруска Наталья. Как cообщалось ранее, она отдыхала с 26-летним племянником. В страховой компании «Купала» рассказали, что 9 декабря представитель туроператора «Тез Тур» обратился к ним с регистрацией случая: оказалось, что женщина упала на экскурсии, ее доставили в медицинский центр, чтобы оказать помощь. 10 декабря она скончалась.

«Было проведено вскрытие, точной причины смерти на данный момент нет, результаты вскрытия будут предоставлены в страховую компанию в течение нескольких месяцев», — объясняют в страховой компании.

Ранее сообщалось, что туристы, когда летели на курорт, были простужены. Сын женщины пил антибиотик, а сестра — нет.

— Они чувствовали себя хорошо. Единственное, Наташа мне писала, что у нее очень болит голова, она пила таблетки. Как мне потом сказали, если организм ослаблен, вирус менингита мог быстро все это спровоцировать.

11 декабря за медицинской помощью обратился племянник данной туристки. Его госпитализировали, провели обследование и в числе прочего сделали анализ на менингит.

13 декабря в страховую компанию поступили результаты всех обследований, и по их данным, у молодого человека не было признаков менингита. В этот же день парня выписали из медицинского центра, а в Беларусь он вернулся плановым рейсом.

— Менингит является инфекционным заболеванием, при котором застрахованному был бы противопоказан перелет, а назначено прохождение лечения в стационаре, — объясняют в страховой компании.

Напомним, всего за последние три месяца было зафиксировано четыре смертельных случая белорусских туристов в Египте. В ноябре отдых одной семейной пары в Египте закончился трагедией. Мужчина умер в местной египетской больнице, женщина успела вернуться домой, но белорусские врачи спасти ее не смогли. Экспертиза пока не установила причину смерти.

Также 11 декабря скорая помощь прямо из самолета забрала туристку, которая вернулась из Хургады. В египетской больнице, по словам мужа женщины, ей выставили диагноз «гастроэнтерит». Белорусские врачи определили менингит. Сейчас женщина проходит лечение в Гомеле.

Белорусы начали отказываться от туров в Египет

Владимир Нестерович, пресс-секретарь Министерства спорта и туризма сообщил, что сегодня в ведомство стали поступать звонки от граждан, которые хотят отказаться от полетов в Египет. Специалисты министерства людей консультируют, объясняют их права. При этом в ведомстве объясняют, что следят за ситуацией в курортной стране.

Министерство спорта и туризма обратилось в посольство Беларуси в Египте с предложением провести консультации с египетской стороной и организовать заседание рабочей группы между нашим Минспорта и туризма и Министерством туризма Египта, чтобы обсудить проблемные вопросы и выработать шаги по их решению.

Министерство напоминает, что субъекты турдеятельности при заключении договоров с иностранными организациями в обязательном порядке должны запрашивать информацию об обеспечении принимающей стороной безопасных для жизни и здоровья туристов условий пребывания, отдыха, питания, надлежащего медицинского обслуживания, особенно при организации отдыха для групп, включающих несовершеннолетних туристов. Они также обязаны обеспечить контроль условий пребывания белорусских туристов, отдыхающих за пределами Беларуси, и предпринимать необходимые действия по соблюдению их прав и законных интересов.

При оформлении договора об оказании туристических услуг туристы должны получить необходимую и достоверную информацию о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране временного пребывания и мерах профилактики заражения острыми кишечными инфекциями, действиях в случае заболевания, в том числе с учетом информации от принимающей стороны, с обязательным вручением соответствующей памятки.

Минспорта рекомендует также не терять бдительности и накануне выезда поинтересоваться санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране, в которую отправляются отдыхать. И, конечно, важно соблюдать правила личной гигиены и рекомендации медиков независимо от курорта.

В прошлом году белорусы чаще всего ездили отдыхать именно в Египет. Там в 2018 году свой отпуск провели более 211 тысяч сограждан.