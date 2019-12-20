В Бресте мошенники втюхивают людям «чудо-инструменты» 1 20.12.2019, 16:36

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Иллюстрационное фото

Об этом рассказал блогер.

В последнее время активизировались мошенники, которые предлагают белорусам купить якобы качественный инструмент за «бесценок». Последствия покупки такой техники показал в своем видеоролике брестский видеоблогер Александр М Брест, пишет tut.by.

Снять видео Александр решил после того, как к нему обратилась очередная жертва мошенника. Товар мужчине втюхали по знакомой схеме: к клиенту видеоблогера подошел незнакомец, который сказал, что возвращается с заработков, но через белорусскую границу его не пускают из-за «дорогого и навороченного» электролобзика фирмы «Штурм энд штайн». Лжегастарбайтер предложил мужчине купить у него инструмент по символической цене. Тот согласился. Дома мужчина подключил электролобзик к сети. Инструмент заявленной мощностью в 1000 Вт пропилил полдоски и сгорел. Клиент принес прибор на ремонт и оказалось, что заявленная мощность, мягко говоря, преувеличена.

— Я думаю, тут мощности максимум 200 Вт, — рассказал в своем ролике Александр.

В беседе с журналистами блогер рассказал, что к нему на ремонт часто приносят некачественную технику, которую люди покупают либо с рук, либо через интернет. На своем канале он собрал обзоры на инструменты четырех разных производителей, которые продавали лжегастарбайтеры. Даже сейчас на сайтах интернет-объявлений продаются наборы инструментов той самой фирмы «Штурм энд штайн» по цене в 299 рублей. В комплект входит электролобзик, дрель и шлифмашинка. Приобретать такую технику видеоблогер категорически не советует.

— Это нельзя покупать, на это нельзя вестись. Инструмент вроде бы включается, крутится, но фактической работоспособности не имеет. Никаких работ произвести нельзя. Это какой-то муляж, а не техника. А ее впаривают людям по деревням, на вокзалах, через интернет, разводят. Лучше за 210 рублей купить дешевый комплект с гарантией и сервисной поддержкой, с которым хотя бы что-то можно будет сделать, — рассказал Александр.