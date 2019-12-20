Рождественские сказки 2 20.12.2019, 16:39

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ФОТО: РИА НОВОСТИ, СЕРГЕЙ ГУНЕЕВ

Десять примеров того, как Путин обманывал журналистов на пресс-конференции.

В четверг состоялась очередная пресс-конференция Владимира Путина. За 4 с лишним часа Путин ввел россиян в заблуждение не менее 10 раз. The Insider представляет вашему вниманию наиболее яркие примеры.

Иван Голунов и уголовные дела, внезапно оказавшиеся «вчера открытыми»

«Хочу проинформировать, что от работы отстранены пять человек из соответствующих служб МВД. Они все уволены из органов Министерства внутренних дел. Против всех них возбуждены уголовные дела».

Это заявление Путина очень удивило адвоката Ивана Голунова Сергея Бадамшина, который не был в курсе уголовного преследования пятерых уволенных сотрудников правоохранительных органов, которые участвовали в фальсификации дела против журналиста. Позднее защитник дозвонился ведущему дело следователю и сообщил РБК, что уголовное дело якобы было возбуждено накануне пресс-конференции президента. При этом, как заявил следователь, дело возбуждено не в отношении пяти упомянутых Путиным человек, а по факту должностного преступления. «В настоящий момент они еще не подозреваемые, насколько мне известно», — заявил Бадамшин.

О двойном наказании WADA и Олимпийской хартии

«Но и не соответствующее здравому смыслу и праву решение. Почему? Потому что, что касается допинга, то решения, связанные с допингом, были приняты в отношении участия наших спортсменов под нейтральным флагом на прошлой Олимпиаде, теперь за то же самое — ещё раз».

Путин повторяет сообщения российских телеканалов, о которых журналисты уже писали. В реальности же новое решение WADA — наказание вовсе не за те нарушения, из-за которых российскую команду отстранили от зимней Олимпиады 2018 года в Пхенчхане, а за невыполнение условий возвращения к нормальному режиму работы.

Одним из условий была передача WADA базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Россия согласилась с этим условием и передала базу, хотя и с нарушением установленного срока: требовалось сделать это до конца 2018 года, фактически же базу данных передали 17 января 2019 года. За опоздание российскую сторону решили не наказывать, но выяснилось, что база не соответствует той, которую в 2017 году передал WADA информатор (по-видимому, Григорий Родченков).

Само по себе это еще не доказательство нарушений: в принципе, нельзя исключить, что информатор внес в свою базу какие-то изменения. Именно поэтому WADA требовалась официальная база, полученная от представителей России: делать какие-то выводы только на основе базы Родченкова было бы некорректно. Но обнаружив несоответствия между двумя вариантами базы, WADA поручило своей группе расследований (I&I — Intelligence and Investigations Team) провести анализ данных. В результате этого анализа обнаружилось, что в официальную базу были внесены изменения, причем происходило это в последние дни перед передачей базы. Последнее немаловажно, если учесть российские попытки откреститься от подмены данных и обвинить во всем Родченкова.

«Решение WADA противоречит Олимпийской хартии. Не может, не должна команда страны выступать под нейтральным флагом, если нет фактических претензий к действующему Олимпийскому комитету. Так в хартии записано. Если сейчас со стороны WADA к нашему Национальному олимпийскому комитету претензий нет, значит, тогда сборная должна выступать под своим флагом».

Однако Олимпийская хартия не регламентирует ситуацию, когда МОК в связи с рекомендациями ВАДА принимает решение о санкциях в отношении той или иной страны. О праве спортсменов выступать под национальным флагом и вообще об использовании национальной символики в хартии нет ни слова. При этом в документе указано, что МОК «по своему усмотрению может в любой момент отклонить заявку [на участие в играх] без указания причины отказа».

Об уголовных преследованиях за преступления полицейских

«Вопрос „своих не сдаем“ совершенно некорректен. Потому что, да, наверное, могут такие случаи быть, когда начальство хочет прикрыть кого-то, непосредственное начальство. Но, повторяю еще раз, службы собственной безопасности работают достаточно эффективно. И значительное количество уголовных дел, а их много, которые возбуждаются против сотрудников правоохранительных органов, основаны на материалах собственных служб безопасности».

Уголовные дела против полицейских в России действительно иногда возбуждаются, но происходит это по статистике крайне редко. Так, в 2016 году были внесены изменения в ст. 299 УК, которые усиливают уголовную ответственность для правоохранителей за фабрикацию дел. Правда, с тех пор по этой статье никого не осудили. Гораздо чаще уголовное производство в отношении полицейских возбуждается по другим основаниям — так, в Ингушетии на 13 полицейских завели уголовные дела о неисполнении приказа после отказа разгонять участников митинга против соглашения о границе с Чечней, которые прошли 26–27 марта в Магасе.

«Новая газета» ранее выпустила обзор случаев, когда полицейские унижали, избивали и пытали задержанных, однако никакой ответственности за это не понесли.

О том, как Украине денег не дают

«Хотят помочь Украине сохранить транзит. Я только что говорил коллеге из Украины: мы и сами хотим сохранить транзит, мы в этом заинтересованы в любом случае и будем это делать. Если хотели помочь, лучше бы денег дали. Почему денег-то не дают Украине? Дали бы им возможность субсидировать. Смотрите, ведь денег почти не дают, дают только гарантии на возможные кредиты, а это же не живые деньги — реальной поддержки нет. А МВФ в то же время, где руководят США, требует, чтобы отменили все льготы на энергоносители».

В сентябре 2019 года верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини сообщила, что выделенный Евросоюзом за последние 5 лет пакет финансовой помощи Киеву стал крупнейшим за всю историю объединенной Европы. Точную сумму она не назвала, но отметила, что благодаря этой помощи Украине удалось «выбраться из кризиса на новой основе».

В марте 2018 года Еврокомиссия одобрила предложение о новой программе макрофинансовой помощи Украине в размере до €1 млрд для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ. До этого в 2015 году была утверждена программа макрофинансовой помощи ЕС Украине объемом в €1,8 млрд — в обмен на выполнение определенных требований по проведению реформ. Это вполне «живые» деньги, а не «гарантии на возможные кредиты», о которых говорил Путин.

По информации агентства «Interfax — Украина», в 2015–2019 годах Украина суммарно получила от ЕС и входящих в него государств около €18 млрд финансовой помощи. США в 2014–2019 годах предоставили Украине прямую финансовую помощь в размере не менее $2,1 млрд, а также гарантии по кредитам на $3 млрд.

О том, как СССР не нападал на Польшу

«Советские войска зашли в Польшу в соответствии с этими протоколами. Обращаю ваше внимание на следующее обстоятельство: войска зашли-то зашли, но зашли после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооружёнными силами и за тем, что происходит на территории Польши, и само находилось где-то уже в районе польско-румынской границы».

Это утверждение любят повторять российские СМИ. В действительности же руководство Польши во главе с президентом Игнацием Мосцицким после нападения Германии оставалось в восточной части страны, не оккупированной Германией, и покинуло страну, перейдя границу с Румынией, лишь после вторжения советских войск, в ночь с 17 на 18 сентября 1939 года.

О запросе властям Германии на выдачу Зелимхана Хангошвили

Кристиан Эш, Der Spiegel: «Вопрос, который очень волнует и раздражает Германию, — это вопрос убийства гражданина Грузии чеченской национальности Зелимхана Хангошвили. Там есть прямые противоречия между информацией из Москвы и из Берлина. <...> Вы сказали в Париже на пресс-конференции после «нормандской встречи», что российская сторона недонократно ставила вопрос о выдаче этого человека. Немецкий министр иностранных дел недавно еще раз подтвердил, что не было никаких запросов с российской стороны — ни через МВД, ни через другие каналы. Так кто же прав — они или вы?»

Владимир Путин: «И он, и я, потому что такие вопросы обсуждались на уровне спецслужб неоднократно. Официального запроса через прокуратуру действительно не было, потому что наши компетентные органы посчитали это бессмысленным, поскольку получали по сути отрицательные ответы».

Разумеется, обществу не могут быть известны подробности контактов между спецслужбами. Но в данном случае есть основания усомниться в правдивости информации, так как до этого Германия не раз выдавала России сторонников радикального ислама, подозреваемых в терроризме.

Так, в сентябре 2017 года России был выдан Абдула Омаров, воевавший на стороне одной из группировок боевиков в Сирии. В августе 2018 года из Германии в Россию экстрадировали уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Калмыкова, также воевавшего в Сирии. В сентябре 2019 года Германия выдала 19-летнего уроженца одной из кавказских республик, имя которого не называется. Его обвиняют в вербовке через соцсети подростков в ряды террористов.

Кроме того, существующая процедура о выдаче не подразумевает никакой «дискуссии на уровне спецслужб» — немецкие спецслужбы попросту не уполномочены самостоятельно принимать такие решения, поэтому и никаких «отрицательных ответов» они дать не могли.

О зарплатах врачей в соответствии с майскими указами 2012 года

«Уровень заработной платы в медицине даже повыше, чем уровень заработной платы в других социальных сферах, и в целом показатели, которые ставились еще в указах 2012 года, соответствуют тому, что закладывалось (там соответствующий рост заработных плат)».

Путин вводит публику в заблуждение относительно зарплат врачей не в первый раз. Напомним, согласно майским указам 2012 года, к началу 2018 года заработная плата врачей должна составлять 200% средней по региону, а медицинского персонала — 100%. По данным Росстата, в 2018 году целевые показатели были выполнены во всех 85 субъектах страны, а в докладе Счетной палаты говорилось, что указ не выполнили в 50 из 85 регионов России. Однако проведенное РБК исследование показало, что зарплата персонала в трети государственных больниц и поликлиник в 2018 году оказалась ниже средней по региону, а более чем в 100 учреждениях за прошедший год и вовсе снизилась.

Как это ни парадоксально, причиной снижения зарплат врачей стали именно майские указы Путина об их повышении. Оргсекретарь Межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал объяснял журналистам, что показатели по зарплатам пытаются вытянуть на должный уровень лишь на бумаге за счет сокращения персонала и принуждения его к переработкам.

Попытка выполнить указ Путина поставила в затруднительное положение многие учреждения и регионы. Так, в феврале текущего года заместитель губернатора Кемеровской области по вопросам социального развития Елена Малышева заявила, что медицинские учреждения региона накопили 1,7 млрд рублей долгов из-за кредитов, взятых на повышение зарплат врачей в соответствии с указом.

О законе о суверенном российском интернете

«Свободный интернет и суверенный интернет — эти понятия не противоречат друг другу. Ведь тот закон, о котором вы сказали, он направлен только на одно: не допустить негативных последствий с возможным отключением мировой сети, управления которой в значительной степени находится за границей. Вот о чем речь. Вот в этом заключается суверенитет, чтобы у нас были свои ресурсы, которые могут быть включены, и чтобы интернет не был отрезан от нас. Смысл этого закона только в этом. И поэтому здесь нет никаких ограничений, мы не движемся в сторону закрытия интернета и не собираемся этого делать».

В действительности — согласно закону 90-ФЗ — операторы обязаны установить на пересекающих государственную границу линиях связи оборудование для анализа и фильтрации трафика. Точки обмена трафиком, в том числе внутри страны, должны быть внесены в регистр, и операторы обязаны использовать только эти точки, а Роскомнадзор должен обеспечить «централизованное управление» рунетом и ограничение доступа к запрещенным сайтам. Каким образом это может помочь бороться с отключением извне, Путин не уточнил (как не стал это объяснять и премьер Медведев во время своей пресс-конференции в начале декабря).

При этом эксперты комиссии РСПП по связи и информационно-телекоммуникационным технологиям ранее заявили, что риска отключения страны от всемирной сети нет, так как 11 обеспечивающих интернет DNS-серверов находятся на территории России. Ни одно государство, в том числе США, не может полностью взять под контроль подключение к этим корневым серверам.

О деле участника московских протестов Константина Котова

После окончания пресс-конференции корреспондент телеканала «Дождь» обратился к покидающему зал Путину с вопросом о деле Константина Котова, осужденного по так называемой «дадинской» ст. 212.1 УК РФ — «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Ответа Путина не было в эфире федеральных каналов, но в эфир «Дождя» он попал:

«Во многих странах гораздо более жесткие меры за нарушения подобного рода. За несанкционированные мероприятия публичные, а к ним относится перекрытие границ, в некоторых странах — до 10 лет лишения свободы. У нас все гораздо мягче, хотя, конечно… Может быть, он делал это неоднократно? Кстати во всех правовых системах за неоднократные нарушения ужесточают и ответственность. Но я тем не менее посмотрю».

По ст. 212.1 в 2015 году был приговорен к трем годам лишения свободы участник протестных акций Ильдар Дадин; это был первый в истории России приговор по данной статье. В 2017 году Конституционный суд, рассмотрев жалобу Дадина, принял постановление, в котором рекомендовал «внести в ст. 212.1 УК Российской Федерации изменения, направленные на уточнение нормативных оснований привлечения к уголовной ответственности за предусмотренное данной статьей преступление и мер наказания за его совершение», а приговор Дадину потребовал пересмотреть. После этого приговор был отменен, уголовное дело прекращено, а Дадин реабилитирован.

Согласно постановлению КС, назначение наказания в виде лишения свободы возможно «лишь при том условии, что нарушение им установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования повлекло за собой утрату публичным мероприятием мирного характера (если соответствующее нарушение не подпадает под признаки преступления, предусмотренного ст. 212 «Массовые беспорядки» УК Российской Федерации) или причинение либо реальную угрозу причинения существенного вреда здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности или иным конституционно охраняемым ценностям».

Тем не менее никаких изменений в ст. 212.1 законодатели не внесли, и в 2019 году по ней был приговорен к 4 годам лишения свободы москвич Константин Котов. Вся его вина заключалась в выходе на несогласованный митинг, в котором он даже не успел принять участие: его задержали, как только он вышел из метро. До этого Котова несколько раз задерживали за участие в мирных акциях, которые никак не соответствовали критериям применения статьи, содержащимся в постановлении КС по жалобе Дадина.

О том, что российских войск нет в Украине

«И наконец, что касается вывода иностранных войск. Там нет иностранных войск. Да, там есть местная милиция, местные силы самообороны — они состоят из местных жителей. Мне всё время задают вопрос: „А откуда у них танки, тяжёлая артиллерия?“ Послушайте, во многих „горячих точках“ мира происходят различного рода конфликты и боевые действия, причём с применением танков, артиллерии и так далее. Откуда они берут? Видимо, от тех структур, государств, которые им симпатизируют. Но это их техника, а не иностранная — хочу обратить на это ваше внимание».

Итак, можно поздравить Владимира Путина — в 2019 году, через 5 лет после ввода российских войск в Украину, Путин признал, что на Донбассе стоят российские танки. Но это признание далось ему с трудом. В фантастической картине мира, представленной Путиным обществу, танки магическим образом появились в зоне конфликта, автоматически став танками"украинских сепаратистов". Как и на каких основаниях танки пересекали государственную границу Украины он не пояснил. Самое интересное даже не в этом, а в том, что ст. 353 УК РФ запрещает «планирование, подготовку, развязывание или ведение агрессивной войны», причем в признаваемой Россией конвенции об определении агрессии, заключенной в Лондоне 4 июля 1933 года, говорится о том, что нападающим признается государство, которое совершит одно из указанных в документе действий, в частности <...> поддержку вооруженных банд, организованных на ее территории, вторгнувшихся на территорию другого государства. По ст. 353 УК РФ Владимиру Путину может грозить до 20 лет лишения свободы.