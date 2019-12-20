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Фотофакт: Необычный призыв на акцию в защиту независимости

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  • 20.12.2019, 16:53
  • 3,255
Фотофакт: Необычный призыв на акцию в защиту независимости

Только вчитайтесь!

В соцсетях появился необычный призыв присоединиться к акции в защиту независимости. Его автор — Анатоль Чылік (@chilikto). Только вчитайтесь!

Напомним, белорусское гражданское общество и оппозиция протестуют против тайных переговоров Лукашенко и Путина. Белорусская оппозиция призвала граждан страны выйти сегодня в 18-00 на Октябрьскую площадь Минска на акцию в поддержку независимости Беларуси.


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