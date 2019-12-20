К чемпионату в Москве белорусские регбисты сделали форму с цитатами Янки Купалы 1 20.12.2019, 16:56

Фото: vk.com/belarus_rugby

Самая патриотическая форма в белорусском спорте.

В Москве пройдет первый официальный чемпионат Европы по регби на снегу. В международных соревнованиях, которые пройдут 21 и 22 декабря, выступят и белорусские спортсмены, сообщает "Еврорадио".

Специально для чемпионата белорусская сборная подготовила себе форму в "купаловской" теме: с изображением богатыря из поэмы "Магіла льва", панорамой деревни Вязынка (родины Янки Купалы) и цитатами из его стихов "Будзь смелым, як бура, што крышыць дубы!" и "Гэй, да сонца! Гэй, да зор!".