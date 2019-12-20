Зеленский резко отреагировал на провал голосования за легализацию казино

Зеленский резко отреагировал на провал голосования за легализацию казино9
- 20.12.2019, 17:08
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Президент Украины заявил, что знает, кто за этим стоит.
Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на провал голосования в Верховной раде за законопроект о легализации в Украине игорного бизнеса, пишет «Новое время».
По его словам, рейд правоохранительных органов по нелегальным игровым залам, о котором рассказал глава МВД Арсен Аваков, стал ответом на нежелание оппонентов главы государства «работать цивилизовано».
«Вчера ВР провалила принятие закона о легализации игорного бизнеса. Мы знаем, кто за этим стоит. Не хотите играть по прозрачным правилам, работать цивилизованно и платить в бюджет? Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы. Думай… те», — написал он в Twitter, явно адресуя это послание своему предшественнику на посту президента Петру Порошенко.
Вчора ВР провалила ухвалення закону про легалізацію грального бізнесу. Ми знаємо, хто за цим стоїть.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 20 декабря 2019 г.
Не хочете грати за прозорими правилами, працювати цивілізовано і платити в бюджет?
Що ж, давайте по-іншому. Відсьогодні негайно закриваємо всі гральні зали.
Думай...те.